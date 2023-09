FlexTrade enrichit sa relation avec Tradefeedr pour améliorer les flux de travail basés sur les données





FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader mondial des systèmes d'exécution et de gestion d'ordres multi-actifs, et Tradefeedr, le principal fournisseur indépendant d'analyse de données FX (opérations de change), ont annoncé aujourd'hui l'intégration des données prévisionnelles de pré-trading FX de Tradefeedr à la plateforme multi-actifs de FlexTrade, FlexTRADER EMS.

Cette annonce intervient au moment où les traders du Forex (marché des changes) exigent, pour améliorer la transparence, d'avoir accès à des ensembles uniques de mégadonnées afin de les intégrer aisément pour exploiter les flux de travail de manière à optimiser les prises de décision de trading et à guider l'ensemble du processus de trading.

L'API d'analyse de données unifiée de Tradefeedr offre une connexion fluide à un ensemble mondial de données de change, ce qui augmente la transparence avant et après la négociation et permet aux trading-desks buy-side de prendre des décisions de trading éclairées. La nouvelle solution rassemble des données de trading standardisées et agrégées en un seul endroit où elles sont analysées, qu'elles soient exécutées par algorithme ou par transfert de risque (RFQ, pour Request for Quotation, ou RFS, pour Request for Stream). Exploiter les données de l'univers de référence de Tradefeedr permet aux clients d'évaluer les performances de leurs algorithmes d'exécution par rapport au secteur. Cette approche facilite des dialogues féconds avec les fournisseurs d'algorithmes et permet de repérer les meilleurs algorithmes et modes d'exécution en phase avec les conditions du marché, les profils de risque et d'autres paramètres du secteur.

Les clients qui utilisent la nouvelle API de Tradefeedr dans FlexTRADER EMS bénéficient de deux avantages essentiels. Premièrement, ils peuvent obtenir des informations pré-trading sur divers sujets, notamment quand lancer une RFQ, comprendre les performances des algorithmes et lesquels sélectionner, et comment gérer les panels RFQ, le tout aux fins d'un bon processus d'exécution. Par exemple, un trader peut demander quel est le prix du transfert du risque sur une transaction et quel est le courtier recommandé pour l'exécuter en fonction des caractéristiques de l'ordre. Deuxièmement, grâce à l'intégration fluide des données de Tradefeedr dans FlexTRADER EMS, les équipes de trading peuvent utiliser les données et les analyses pour créer un automatisme qui déclenche le flux de travail via l'AlgoWheel de FlexTrade. Cela signifie que les actions déterministes peuvent être automatisées ; par exemple, si le prix du transfert du risque est inférieur au coût pré-trading de Tradefeedr, il peut être acheminé automatiquement et exécuté par rapport aux RFQ ou aux flux.

Balraj Bassi, co-fondateur et PDG de Tradefeedr, a déclaré : « Nous passons maintenant à l'étape suivante de l'évolution des données de change accessibles et exploitables, où les trading desks buy-side peuvent prendre des décisions fondées sur des données issues d'ensembles de données mondiaux. Pendant des années, acquérir, agréger et utiliser le big data a été un défi, mais ce n'est plus le cas. La nouvelle API de données de Tradefeedr change tout cela en fournissant aux traders FX les informations dont ils ont besoin pour optimiser l'exécution et les résultats des transactions. »

Andy Mahoney, directeur général EMEA, FlexTrade Systems, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Tradefeedr en intégrant leur nouvelle API à FlexTRADER EMS. Cette démarche répond à la demande croissante d'analyses de change avancées et complètes de la part de notre base de clients multi-actifs ; elle leur fournit des données pré-trading innovantes et exploitables étroitement intégrées à leur carnet d'ordres. Disposer des données de cette manière optimise les prises de décision de trading et permet aux traders de gérer efficacement les ordres low-touch en les automatisant via notre solution FlexAlgoWheel. »

À propos de FlexTrade Systems :

FlexTrade Systems est un leader mondial des systèmes de gestion des ordres et de gestion de l'exécution multi-actifs haute performance pour les actions, les titres à revenu fixe, les opérations de change, les contrats à terme et les options. Pionnier dans le domaine, FlexTrade est reconnu internationalement pour avoir introduit FlexTRADER®, premier système de trading au monde pour la gestion de l'exécution ne favorisant aucun courtier, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser complètement leurs flux de travail d'exécution grâce à une capacité complète de recherche/d'accès aux liquidités tout en conservant la confidentialité de leurs stratégies de trading.

À propos de Tradefeedr

Tradefeedr uniformise les règles du jeu de l'analyse de trading en offrant un réseau indépendant à l'échelle du marché qui permet au sell-side, au buy-side, aux banques régionales, aux hedge funds, aux courtiers et aux banques centrales de se connecter, d'analyser leurs données de trading et de collaborer. En connectant les clients, les fournisseurs de liquidités, les ECN (systèmes de négociation électroniques) et les plateformes, Tradefeedr fournit un panorama unique et cohérent des données de trading, indépendamment du lieu où les entreprises négocient. En améliorant la standardisation des données, Tradefeedr transforme la manière dont les acteurs du marché interagissent, offre de nouvelles informations et permet à tous de prendre des décisions plus avisées.

Le réseau d'analyse de données primé de Tradefeedr comprend 20 principaux clients sell-side, 50 grandes sociétés buy-side et 10 plateformes de trading.

Tradefeedr a été nommé « Best Execution Product » lors des Risk Awards 2023 et « Best Independent TCA Provider » par FX Markets en 2022 et 2023.

13 septembre 2023 à 10:20

