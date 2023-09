Le Bangladesh lance le prix international Bangabandhu de sensibilisation à la cybersécurité





DHAKA, Bangladesh, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La montée en puissance des cyberattaques, avec une moyenne de 4 000 par jour dans le monde, a entraîné un coût moyen de 4,35 millions de dollars par violation de données en 2022. Les pertes commerciales mondiales prévues de 10,5 billions de dollars d'ici 2025 soulignent le besoin pressant de lutter contre la cybercriminalité dans un contexte de dépendance technologique croissante.

En réponse, le Bangladesh a créé le « Bangabandhu International Cyber Security Awareness Award 2023 », soutenu par la Bangladesh Hi-tech Park Authority, la Digital Security Agency et le PNUD. Ce prix, qui rend hommage au leadership de Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman lors de la lutte de 1971, vise à favoriser un avenir numérique sûr, en transcendant les frontières et les secteurs pour contrer l'évolution des cybermenaces.

Ce prix a été officiellement lancé dans la capitale, Dhaka, par Zunaid Ahmed Palak, député, ministre d'État chargé de la division des technologies de l'information et de la communication (TIC) du Bangladesh, qui a souligné la nécessité urgente d'accorder la priorité à la cybersécurité pour les individus, les familles, les institutions et la société dans son ensemble.

D'éminentes personnalités telles que Van Nguyen, représentant résident adjoint du PNUD au Bangladesh, Mohammad Rezaul Karim, directeur général de la Bangladesh Hi-Tech Park Authority, et Md. Shamsul Arefin, secrétaire de la division de l'information et des TIC, figuraient parmi les éminents orateurs qui se sont succédé à la tribune.

L'appel à candidatures pour le prix restera ouvert jusqu'au 25 septembre 2023. Le prix a été structuré de manière à reconnaître les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la cybersécurité dans cinq catégories distinctes :

Prix de sensibilisation et d'éducation à la cybersécurité pour les étudiants. Prix de l'innovation en matière de cybersécurité pour les entrepreneurs. Prix du leadership en matière de cybersécurité destiné aux fonctionnaires, aux prestataires de services publics et aux professionnels. Prix de la cybersécurité pour les parents avisés. Prix spécial de reconnaissance pour la sensibilisation internationale à la cybersécurité Bangabandhu.

Il est important de noter que chaque catégorie récompensera à la fois les hommes et les femmes. Les lauréats de chaque catégorie recevront un prix de 10 000 dollars. Le financement de cette initiative a été collecté lors du « Golden Jubilee Bangladesh Concert » qui s'est tenu en 2022 au Madison Square Garden de New York, avec des prestations du groupe de rock allemand « Scorpions » et du groupe bangladais « Chirkutt ».

Cette initiative s'inscrit dans l'objectif plus large de promouvoir les efforts mondiaux en matière de cybersécurité tout en favorisant un environnement numérique sûr et adapté à tous. En ciblant la motivation des jeunes, l'autonomisation des femmes et le soutien aux communautés marginalisées, le prix ouvre la voie à un avenir numérique plus sûr et plus inclusif. L'initiative du Bangladesh représente une avancée commune dans la lutte contre les cybermenaces et dans la création d'un paysage numérique résilient pour les années à venir.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2208117/image_5028879_18515195.jpg

13 septembre 2023 à 10:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :