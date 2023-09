AB Tasty présente EmotionsAI, la première solution sur le marché permettant d'identifier les besoins émotionnels des visiteurs en ligne.





PARIS, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- AB Tasty a annoncé aujourd'hui le lancement d'EmotionsAI. Cette nouvelle technologie permet aux clients d'utiliser la segmentation alimentée par l'IA de leur audience en fonction de leurs besoins émotionnels ; un produit unique qui aide les marques à se connecter avec leurs clients à un niveau émotionnel.

Il s'agit des premiers pas d'AB Tasty dans l'exploitation de l'IA pour aider leurs clients à créer de meilleures expériences digitales. EmotionsAI permet aux marques d'atteindre de meilleurs taux de conversion et de développer des méthodes améliorées pour personnaliser l'expérience client, ce qui s'avère être une source de revenus pour les entreprises sachant l'exploiter efficacement. EmotionsAI révolutionne les capacités des marques à personnaliser l'expérience client de leurs visiteurs en utilisant le critère le plus pertinent : le besoin émotionnel.

« Comprendre les besoins des clients est essentiel à la réussite business d'une entreprise dans le paysage économique actuel », déclare Alix de Sagazan, Co-CEO et Co-fondatrice d'AB Tasty. « Les clients accordent une grande importance à l'expérience et à la personnalisation du parcours, et répondre aux besoins émotionnels d'une audience est le meilleur moyen de satisfaire et de dépasser ses attentes. »

Cette technologie est issue de l'acquisition de Dotaki par AB Tasty, une société qui a passé 8 ans à mener des recherches scientifiques et à établir des modèles psychographiques, à cartographier le parcours des clients, à mesurer l'utilisation des devices et à entraîner une technologie IA sur les interactions en temps réel sur les sites web. Désormais disponible au sein de la plateforme AB Tasty, l'impact sur les taux de réussite des tests A/B est stupéfiant. Avec EmotionsAI, il est possible de détecter un impact significatif sur le chiffre d'affaires dans 3 fois plus d'A/B tests par rapport à ceux réalisés en l'absence de la fonctionnalité.

« Les émotions sont à l'origine de 80% des décisions », explique Rémi Aubert, Co-CEO et Co-fondateur d'AB Tasty. « En ayant cela à l'esprit, EmotionsAI repousse véritablement les limites de l'expérience digitale. En permettant de prendre des décisions basées sur les données et les besoins émotionnels, les marques peuvent créer un lien avec leur audience comme jamais auparavant. Cela place le client au coeur des expériences digitales et signifie que les marques peuvent obtenir un ROI clair en approfondissant ce qui fonctionne pour les différents besoins émotionnels grâce à ces analyses. »

AB Tasty étant un ancien partenaire d'EmotionsAI, les clients ont déjà constaté un impact significatif sur leur chiffre d'affaires. « Grâce à EmotionsAI, nous avons la capacité de détecter les besoins émotionnels des visiteurs et d'améliorer notre roadmap de personnalisation », déclare Maxime Lambertin, chef de projet UX chez Jacadi, une marque incontournable pour la mode chez l'enfant. « De plus, en combinant l'utilisation d'EmotionsAI avec AB Tasty, nous avons augmenté l'impact business de nos campagnes d'expérimentation. Nous sommes passés d'un taux de réussite de 30% pour les tests ayant un impact business à un taux de réussite de 90%, avec un impact significatif pour au moins un segment EmotionsAI. EmotionsAI contribue actuellement à hauteur de 10% à notre chiffre d'affaires global. »

Cette annonce intervient après la meilleure performance d'AB Tasty pour l'année fiscale à ce jour. En signant de nouvelles marques telles qu'Air Europa, Louboutin, Chico's FAS et Thomson Reuters, AB Tasty a connu une croissance de 200% à l'échelle internationale, terminant l'exercice 2023 avec le trimestre le plus performant de tous les temps. Dotée d'une plateforme complète au service de l'expérience client, à l'aide d'outils de feature management en server-side, de recherche intelligente, de recommandations de produits et d'une segmentation émotionnelle basée sur l'IA, AB Tasty continue de s'imposer en tant que leader de l'optimisation de l'expérience.

A propos d'AB Tasty

AB Tasty est un leader mondial des solutions d'optimisation de l'expérience alimentées par l'IA donnant aux marques le pouvoir d'utiliser la personnalisation, l'expérimentation, les recommandations et la recherche pour construire de meilleures expériences sur leurs sites web et applications. Intégré dans une plateforme unique, AB Tasty offre des solutions web et via API qui permettent aux entreprises d'avoir une approche unifiée pour créer des expériences fluides pour les clients. Les marques utilisent la plateforme d'AB Tasty pour aligner les équipes digitales, e-commerce et produit sur les objectifs de revenus en optimisant et en innovant les expériences en ligne. Fondée en 2013, AB Tasty compte parmi ses clients des marques internationales telles que Kering, McDonald's, Ulta Beauty, L'Oréal, Disneyland Paris et LVMH, entre autres. AB Tasty dispose de 12 bureaux dans le monde : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.abtasty.com .

