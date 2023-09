Foundevertm nomme Jag Dhanji directrice des Ressources Humaines





Foundevertm, leader mondial de l'expérience client (CX), annonce l'arrivée de Jag Dhanji en tant que Directrice des Ressources Humaines (DRH). A cette fonction, Jag Dhanji sera l'interlocutrice privilégiée de l'équipe dirigeante pour définir et mettre en place la stratégie de Ressources Humaines de l'entreprise. Son rôle sera clé pour poursuivre la transformation initiée chez Foundever ainsi que pour renforcer l'expérience collaborateur et la culture d'entreprise. A la tête des équipes RH, elle supervisera également la gestion des effectifs et la politique de talents.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jag chez Foundever, où l'expérience collaborateur est au coeur de notre mission et de nos objectifs. Dans ce domaine, Jag possède une grande expertise, notamment pour créer des environnements de travail agréables et inclusifs. Elle incarne parfaitement les valeurs de Foundever. En tant que responsable du développement de notre culture d'entreprise, j'ai confiance en elle pour assurer la formation en continu des équipes, renforcer le bien-être et la montée en compétence de nos 170 000 collaborateurs partout dans le monde. déclare Laurent Uberti, Président et Fondateur de Foundever.

« Je suis ravie et honorée de rejoindre Foundever à un moment aussi crucial pour l'entreprise. Il me tarde de travailler avec toute l'équipe pour participer à cette transformation » explique Jag Dhanji, Directrice des Ressources Humaines chez Foundever.

Jusqu'à présent , Jag était Directrice Monde des Ressources Humaines chez Ogilvy, où elle a dirigé la stratégie RH de l'entreprise pendant plus de quatre ans (2017-2022). Auparavant, elle a occupé des postes de Direction RH à l'international chez Costa Coffee (2016-2017), Vodafone (2011-2016) et Diageo (2009-2011). Jag est diplômée d'Aston Business School (1997-1998) en Business Administration and Management.

13 septembre 2023 à 08:10

