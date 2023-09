/R E P R I S E --Avis aux médias - Seamus O'Regan Jr. est à London, en Ontario, pour visiter un nouveau projet visant à lutter contre le harcèlement et la violence en milieu de travail/





GATINEAU, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., sera au Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children de l'Université Western pour en savoir plus sur son projet financé grâce au Fonds pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 13 septembre 2023 Heure : 12h30 (HAE) Lieu : Centre for Research &

Education on Violence

Against Women & Children

1137 Western Road,

Salle communautaire 1139

Immeuble de la faculté de

l'éducation

Université Western

London (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9h (HAE) le mercredi, 13 septembre 2023. La participation à l'événement se fera en personne seulement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

