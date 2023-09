À l'occasion de la visite du président Biden au Vietnam, FPT annonce un investissement américain et le développement de main-d'oeuvre dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs.





À l'occasion de la visite d'État du président américain Joe Biden au Vietnam, Truong Gia Binh, président de FPT Corporation (FPT), a appelé à la collaboration et au soutien des gouvernements vietnamien et américain en matière de développement de la main-d'oeuvre, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'industrie des semi-conducteurs.

Cette déclaration a été faite lors du sommet Vietnam ? États-Unis sur l'innovation et l'investissement, qui s'est tenu le 11 septembre à Hanoï, avec la participation du ministre vietnamien de la planification et de l'investissement Nguyen Chi Dzung, du secrétaire d'État américain Antony Blinken ainsi que des délégations des deux pays. Participant à la table ronde en tant qu'entreprise représentative du Vietnam, le président de FPT a souligné l'engagement indéfectible de la société à faire progresser la technologie et à renforcer les liens bilatéraux entre le Vietnam et les États-Unis.

La proposition de FPT au gouvernement américain s'articule autour de deux axes principaux. Premièrement, FPT plaide en faveur de politiques globales de la part du gouvernement américain afin de favoriser la croissance du Vietnam en tant qu'écosystème dans le domaine des semi-conducteurs. L'entreprise, leader au Vietnam, propose également que son gouvernement investisse dans la formation de 30 000 à 50 000 professionnels des semi-conducteurs afin de répondre à la demande croissante du secteur.

Deuxièmement, FPT cherche à obtenir des investissements et un soutien pour les initiatives de FPT University en matière de formation d'ingénieurs spécialisés dans la conception de puces à semi-conducteurs et dans l'IA, afin de renforcer les capacités de la main-d'oeuvre dans ces domaines essentiels. La formation à l'IA qui représente un investissement stratégique pour la société, FPT a également annoncé un partenariat stratégique global avec Landing AI, l'une des principales sociétés américaines de logiciels d'IA et de plateformes de vision par ordinateur, afin d'accélérer l'intégration de l'IA dans son système d'enseignement, FPT Education. FPT University a aussi récemment créé sa Faculté des Circuits Semi-conducteurs, qui proposera des programmes de formation pour les étudiants dans les cyclesLicence, Master et Doctorat à partir de 2024.

Les priorités stratégiques de FPT s'alignent étroitement sur les accords essentiels entre les États-Unis et le Vietnam, l'industrie des semi-conducteurs et le développement de sa main-d'oeuvre étant au coeur du plan d'action dévoilé lors de la visite du président Biden. Depuis la création de sa filiale de semi-conducteurs en 2022, les circuits intégrés de gestion de l'énergie (PMIC) de FPT ont achevé la phase de développement et sont passés à la production de masse, avec un plan visant à fournir 25 millions de puces dans le monde entier au cours des deux prochaines années.

FPT est entré sur le marché américain en 2008 et est devenu un partenaire de confiance de plus de 300 clients, dont plus de 30 entreprises figurant sur la liste Fortune 500. Les États-Unis sont l'un des marchés étrangers les plus importants pour FPT et représentent la plus forte contribution aux bénéfices, avec un taux de croissance de 50 % en 2022. D'ici fin 2023, FPT prévoit un investissement de 100 millions USD et un effectif de près de 1 000 employés sur ce marché. Grâce à des investissements continus, FPT prévoit de créer 3 000 emplois supplémentaires d'ici 2028 et d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard USD sur le marché américain d'ici 2030.

À propos de FPT Corporation

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège se trouve au Vietnam. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Au cours de ses trois décennies de développement, FPT a constamment fourni des produits pratiques et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations commerciales et non commerciales dans le monde, plaçant ainsi le Vietnam sur la carte technologique mondiale. En suivant les dernières tendances du marché ainsi que les technologies émergentes, FPT a développé l'écosystème Made-by-FPT de services, de produits, de solutions et de plateformes, qui permet une croissance durable pour les organisations et les entreprises et offre des expériences distinctives aux clients. En 2022, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 1,87 milliard USD avec plus de 60 000 employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://fpt.com.vn/en

