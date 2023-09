Hillstone Networks reconnu comme leader des solutions XDR dans le rapport Frost Radartm 2023





Hillstone Networks, fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité, a été nommé leader de l'innovation et de la croissance dans le rapport Frost Radartm 2023 détection et réponse étendues.

Le rapport Frost Radartm 2023, publié par Frost & Sullivan, offre une analyse du marché qui évalue les acteurs du secteur en fonction de leur stratégie de croissance, de l'innovation, de l'expérience client et de la part de marché. L'objectif de ce rapport est d'aider les entreprises à prendre des décisions éclairées lors de la sélection d'un fournisseur de solutions XDR fiable.

« Cette reconnaissance en tant que leader dans le rapport Frost Radartm 2023 réaffirme notre engagement à fournir des solutions de pointe qui combattent efficacement les menaces numériques en constante évolution », déclare Tim Liu, CTO et cofondateur de Hillstone Networks. « Notre solution assure l'intégration de fonctionnalités avancées de détection des menaces, de réponse aux incidents et d'investigation dans une plateforme unifiée, ce qui permet aux entreprises de protéger proactivement leurs actifs numériques. »

Selon Frost & Sullivan, les solutions XDR ont connu une expansion rapide au sein de marchés, d'industries et d'entreprises de toutes tailles, car elles offrent la transparence, l'intégration, l'analyse, la flexibilité et l'automatisation recherchées par les clients dans les environnements informatiques complexes d'aujourd'hui. Frost affirme que la technologie XDR doit tenir ses promesses dans trois domaines fondamentaux : la détection et la réponse à plusieurs niveaux, l'automatisation pertinente et l'intégration à la pile de sécurité.

« Hillstone Networks s'engage envers l'approche Open XDR en allouant son budget R&D considérable au développement d'intégrations tierces et en fournissant des kits de développement logiciel (SDK) visant à faciliter l'intégration avec sa plateforme », déclare Lucas Ferreyra, analyste industriel chez Frost & Sullivan. « Hillstone Networks a développé une stratégie de croissance unique, qui s'appuie sur l'importance croissante des services de sécurité gérée pour permettre aux MSSP d'utiliser sa solution XDR, en élargissant sa portée, tout en ciblant des secteurs à forte croissance tels que ceux du gouvernement, des soins de santé, de l'éducation et de la fabrication. Une connaissance si complète de l'environnement permettra à Hillstone Networks de libérer d'autres opportunités de croissance sur le marché extrêmement compétitif des solutions XDR. »

L'engagement de Hillstone en faveur de l'innovation continue et de déploiements clients réussis contribue à son émergence en tant que chef de file dans le domaine des solutions XDR et à la concrétisation des promesses XDR fondamentales :

La détection et la réaction aux menaces basées sur l'IA de Hillstone peuvent détecter et atténuer les attaques avant qu'elles n'aient la possibilité d'exploiter l'actif le plus vital de l'entreprise : les données. La solution Hillstone XDR utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique à travers la détection de logiciels malveillants inconnus et d'anomalies, l'analyse avancée de corrélation des menaces et l'atténuation automatique des menaces.

Hillstone XDR propose également une orchestration et une réponse automatisées. Suite à la configuration d'une stratégie de remédiation et à l'identification d'une menace, Hillstone XDR exécute automatiquement les mesures d'atténuation appropriées conformément à un cahier des charges prédéfini.

Ceci englobe l'intégration d'un ensemble varié de données à travers le spectre complet du réseau, des points de terminaison au cloud. Ces données peuvent inclure NetFlow, Sysmon, Syslogs, des métadonnées, des informations sur les menaces et des journaux de tiers, qui seront ultérieurement normalisés, corrélés et analysés pour fournir une visibilité complète et aplanir les barrières de sécurité du système d'information. Cela permet non seulement de bénéficier d'une visibilité totale sur la sécurité et de réduire singulièrement les angles morts, mais aussi d'améliorer la précision de la détection en minimisant les faux positifs.

En savoir plus sur la solution Hillstone XDR en cliquant ici.

À propos de Hillstone Networks

Hillstone Networks est un leader en matière de cybersécurité, offrant une protection à la fois approfondie et élargie aux entreprises de toutes tailles, de la périphérie au cloud, et sur toutes les charges de travail. L'approche intégrative de la cybersécurité de Hillstone Networks apporte la couverture, le contrôle et la consolidation à plus de 26 000 entreprises dans le monde. www.hillstonenet.com.

13 septembre 2023

