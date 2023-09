Les inscriptions sont ouvertes pour NPE2024 : Le Salon du Plastique





L'Association de l'industrie du plastique (PLASTICS) a annoncé aujourd'hui que les inscriptions pour NPE2024: The Plastics Show sont désormais ouvertes jusqu'en mai 2024. NPE2024 sera le salon professionnel le plus important de l'année pour tous les secteurs de l'industrie plastique aux États-Unis et dans le monde, avec plus de 55 000 participants attendus.

Tous les trois ans, la NPE offre à l'industrie des plastiques une plateforme mondiale pour mettre en lumière l'innovation dans un espace d'exposition de plus de 1,1 million pieds carrés nets au Centre d'expositions d'Orange County à Orlando, en Floride. Matt Seaholm, président-directeur général de PLASTICS, a souligné que NPE2024 reviendrait plus grand et meilleur que jamais : « Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau notre industrie lors du salon NPE2024 : The Plastics Show en mai prochain. L'industrie du plastique joue un rôle essentiel et durable dans la vie moderne ; ce salon en sera la preuve ».

« Le développement durable étant au coeur de toutes les productions du salon, les participants seront témoins de nouvelles technologies et d'importantes possibilités de formation qui nous conduiront vers une économie plus circulaire et aideront notre industrie à continuer sa croissance », a déclaré M. Seaholm.

NPE2024 revient, avec le thème Made for You (en français : Fabriqué pour Vous), où les visiteurs sont au centre de toutes les expériences qui se déroulent lors du salon. L'événement, qui se tiendra du 6 au 10 mai 2024, offrira des opportunités à tous les acteurs de l'industrie, même à ceux qui débutent leur carrière. Parmi les expériences notables du salon NPE2024, on peut citer :

Six zones technologiques avec plus de 2 000 exposants présentant leurs derniers produits et services

Plus de 100 présentations d'orateurs sur des sujets d'actualité qui encouragent l'innovation, favorisent la circularité et illustrent la collaboration

Le tout nouveau centre de circularité du NPE, où les participants pourront découvrir l'économie circulaire du plastique, des matières premières aux produits de consommation commercialisés

Des femmes influentes de l'industrie des plastiques partageront leurs réussites avec les participants au petit-déjeuner « Les femmes dans le secteur du plastique »

Plus de 355 nouveaux exposants apportent à NPE2024 de nouveaux produits et de nouvelles perspectives

La première soirée d'ouverture du NPE avec le groupe Pop Rocks, des jeux, de la nourriture et des boissons

Les participants au salon NPE2024 bénéficieront d'un accès exclusif à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en matières plastiques, y compris les machines et équipements, les matières premières, le recyclage et le développement durable, l'automatisation et la robotique, l'impression 3D et 4D, l'inspection, la conception et bien plus encore. Les exposants de la NPE desservent des marchés vitaux tels que l'automobile, les produits de consommation, le recyclage, l'emballage, le secteur médical et le secteur du bâtiment et de la construction.

Dates importantes à retenir si vous prévoyez de participer à NPE2024 :

L'inscription des participants au salon NPE2024 débute le mardi 12 septembre 2023

Les inscriptions pour le bloc de chambres d'hôtel commencent également le mardi 12 septembre 2023

L'événement NPE2024 se déroulera du 6 au 10 mai 2024, au Centre d'expositions d'Orange County à Orlando, en Floride

Les billets pour le salon NPE2024 vont de 100 à 600 dollars ; les prix varient en fonction des ventes anticipées, des ventes à l'avance et des ventes sur place. Des inscriptions supplémentaires à la soirée d'ouverture du NPE, au petit-déjeuner des femmes du secteur des plastiques, aux séminaires latino-américains et à l'impression 3D pour les transformateurs de matières plastiques sont également disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi, renseignez-vous.

« Le salon NPE2024 est à l'avant-garde de l'avenir des plastiques. Si vous souhaitez faire progresser votre carrière, développer votre entreprise ou vous tenir au courant des nouvelles tendances et solutions, NPE2024 est l'endroit où vous devez être en mai 2024. Nous vous encourageons à vous inscrire dès aujourd'hui et à commencer à planifier et à personnaliser votre expérience, car nous continuons à révéler toutes les choses passionnantes qui se dérouleront lors de l'événement », a conclu Steve London, président du comité NPE2024.

Pour plus d'informations sur NPE2024 : Le Salon du Plastique et pour vous inscrire, rendez-vous sur : NPE.org.

L'Association de l'industrie du plastique (PLASTICS) est la seule organisation qui soutient l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en matières plastiques, y compris les fournisseurs d'équipements, les fournisseurs de matériaux, les transformateurs et les recycleurs, représentant plus d'un million de travailleurs dans notre industrie américaine de 548 milliards de dollars. PLASTICS fait avancer les priorités de nos membres qui se consacrent à l'investissement dans les technologies qui améliorent les capacités et les progrès en matière de recyclage et de durabilité et à la fourniture de produits essentiels qui permettent la protection et la sécurité de nos vies. Depuis 1937, PLASTICS s'efforce de rendre ses membres, et la septième plus grande industrie manufacturière américaine, plus compétitifs à l'échelle mondiale tout en soutenant la circularité par le biais d'initiatives éducatives, d'informations et d'événements à la pointe de l'industrie, d'opportunités de rassemblement et de plaidoyer politique, y compris le plus grand salon des plastiques en Amérique, NPE2024: The Plastics Show.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 20:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :