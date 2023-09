Owlin ajoute à son offre des données sur l'opinion des consommateurs et les évaluations, dans le cadre de sa démarche visant à transformer la gestion des risques pour les prestataires de services de paiement





Owlin, leader mondial des solutions de gestion du risque pour les commerçants et les tiers, est fier d'annoncer sa prochaine grande étape dans l'avancement de l'industrie de la technologie financière : une nouvelle fonction de données d'évaluation des consommateurs, spécialement conçue pour les équipes chargées du risque au sein des fournisseurs de services de paiement (PSP). L'excellence opérationnelle devient plus importante que jamais pour les PSP et les processus d'examen manuels sont souvent coûteux, réactifs et inefficaces. La dernière offre d'Owlin annonce une évolution vers une gestion des risques proactive, rentable et très efficace.

L'une des principales caractéristiques de la fonction d'évaluation des consommateurs d'Owlin est sa capacité inégalée à détecter les principaux signaux de risque, tels que les signes de détresse (par exemple, les problèmes de livraison ou de produits) bien avant des problèmes plus importants tels qu'une faillite. Cette capacité confère aux PSP un avantage significatif pour atténuer les risques de manière proactive, prévenir les catastrophes financières potentielles et sauvegarder leurs opérations et leur réputation.

En outre, la fonction d'évaluation des consommateurs d'Owlin constitue un avantage significatif dans le monde de la surveillance des médias défavorables, contribuant à améliorer la gestion des risques pour les commerçants. Elle s'appuie sur la solution de surveillance d'Owlin pour les PSP, qui est déjà de classe mondiale, et donne aux PSP les outils dont ils ont besoin pour rester compétitifs.

Caractéristiques et avantages principaux :

Retour d'information et alertes sur les risques en temps réel - Recueillir instantanément l'avis des consommateurs et le mettre en corrélation avec des signaux de risque avancés, afin d'alerter les PSP sur les risques potentiels bien à l'avance.

- Recueillir instantanément l'avis des consommateurs et le mettre en corrélation avec des signaux de risque avancés, afin d'alerter les PSP sur les risques potentiels bien à l'avance. Analyse avancée - Utiliser des informations basées sur l'IA et alimentées par de grands modèles de langage pour évaluer le sentiment, suivre les tendances et identifier les domaines nécessitant une atténuation des risques.

- Utiliser des informations basées sur l'IA et alimentées par de grands modèles de langage pour évaluer le sentiment, suivre les tendances et identifier les domaines nécessitant une atténuation des risques. Amélioration de l'engagement et de la confiance - Répondre de manière réactive aux préoccupations, présenter les critiques négatives, les actions d'atténuation des risques et renforcer la confiance dans l'écosystème des PSP.

- Répondre de manière réactive aux préoccupations, présenter les critiques négatives, les actions d'atténuation des risques et renforcer la confiance dans l'écosystème des PSP. Profils de risque approfondis - Élaborer des profils de risque complets basés sur un mélange de signaux et de commentaires des consommateurs, en veillant à ce que les décisions de gestion du risque soient fondées sur des données et centrées sur le commerçant.

Stefan Peekel, Chief Growth Officer chez Owlin, remarque : « En intégrant les données d'évaluation des consommateurs dans les pratiques de gestion des risques, nous donnons aux PSP un outil complet qui n'existait pas dans le secteur. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les services, mais aussi de les renforcer contre les menaces. Essentiellement, nous équipons désormais les PSP d'une loupe et d'une carte. Tout en obtenant une vue détaillée du sentiment des consommateurs à l'égard d'un commerçant, ils voient également comment les signaux sont interconnectés, ce qui leur permet d'anticiper les risques et de tirer parti des opportunités ».

Dédié à l'innovation, Owlin ne cesse de redéfinir ce qui est possible dans le domaine de la gestion des risques. Avec cette dernière offre d'évaluation des consommateurs, les prestataires de services de paiement disposent d'un nouvel ensemble d'outils de pointe pour gérer efficacement les risques et renforcer la confiance des commerçants et des consommateurs.

À propos d'Owlin

Owlin est une solution de surveillance des risques des tiers et des marchands, pilotée par l'IA, qui aide les entreprises à alimenter en temps réel les flux de travail quotidiens de gestion des risques avec des informations plus précises et plus rapides sur les risques. Owlin applique l'IA et le traitement du langage naturel pour fournir des informations précieuses cachées dans les données et s'assure que ses utilisateurs ne se perdent pas dans la masse d'informations en visualisant des données complexes dans une interface simple et personnalisable.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur https://owlin.com/solutions/consumer-review-monitoring/

12 septembre 2023 à 15:35

