Dahua consolide sa cybersécurité en publiant un Livre blanc sur la sécurité des produits 3.0 (Product Security White Paper 3.0) et en obtenant un certificat de conformité aux Critères communs





Dahua Technology, prestataire mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a pris une autre mesure importante dans le cadre de son engagement en faveur de la cybersécurité. La société a en particulier obtenu le certificat CC (Critères communs pour l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information) pour sa série de caméras réseau et publié le Livre blanc sur la sécurité des produits 3.0 (Product Security White Paper 3.0), permettant ainsi aux clients de mieux répondre aux défis actuels en matière de cybersécurité.

Parmi les mesures prises en matière de cybersécurité, Dahua a récemment publié le Livre blanc sur la sécurité des produits 3.0 (Product Security White Paper 3.0), qui mène une discussion et une exploration approfondies sur la sécurité des produits matériels. Cette publication transparente offre un aperçu exhaustif des capacités et des pratiques de Dahua en matière de sécurité des produits matériels, y compris les pratiques d'ingénierie de la sécurité, les applications technologiques de la sécurité, la conformité de la sécurité et la réponse à l'incidence de la sécurité. Le partage des connaissances et des meilleures pratiques de l'industrie permet à Dahua d'appeler les clients, les partenaires de l'industrie, les entreprises commerciales et les organisations publiques à accélérer la coopération ouverte et à relever ce défi commun, afin de créer ensemble un monde plus confiant et plus sûr.

Parallèlement, Dahua mène activement des évaluations par des tiers afin de fournir des produits et des services sécurisés qui répondent aux normes de l'industrie et aident les clients à mieux se conformer aux réglementations en vigueur. Plus tôt cette année, les caméras réseau de Dahua ont obtenu avec succès la certification CC, une norme internationale (ISO/IEC 15408) pour les produits informatiques.

Certification de sécurité des produits informatiques la plus reconnue et faisant autorité dans le monde, l'obtention de la certification CC démontre l'engagement inébranlable de Dahua à maintenir le niveau extrêmement élevé de sécurité des produits au sein de l'industrie de l'AIoT. Elle permet d'évaluer la sécurité du produit cible sous des aspects tels que les objectifs de sécurité, le développement, la configuration et le fonctionnement, l'environnement de développement, les tests et l'évaluation des vulnérabilités. Les produits Dahua font l'objet d'une évaluation rigoureuse de SGS Brightsight, un laboratoire indépendant de renommée mondiale dont le siège se trouve aux Pays-Bas, et ont été vérifiés conformes aux normes internationalement reconnues en matière de sécurité, de fiabilité et de protection de la confidentialité des informations.

Dahua a systématiquement placé la cybersécurité au premier plan de ses efforts. La société met en oeuvre de manière proactive des mesures rigoureuses pour améliorer la sécurité de ses produits et systèmes. Dahua continuera à consolider ses capacités techniques afin d'offrir à ses clients une technologie de pointe qui, non seulement, garantit la protection des données personnelles, mais qui cultive également la confiance dans ses solutions. Dahua entend également améliorer la sécurité de fonctionnement des produits grâce aux responsabilités et aux efforts conjoints des fabricants, des consommateurs, ainsi que des autres parties prenantes.

Pour un aperçu plus approfondi des pratiques de Dahua en matière de cybersécurité, veuillez visiter le site : Dahua Trust Center.

12 septembre 2023 à 14:10

