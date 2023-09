ReNAgade Therapeutics nomme Laurie Stelzer au poste de CFO





ReNAgade Therapeutics, une entreprise qui libère le potentiel illimité des médicaments basés sur l'ARN, a annoncé aujourd'hui la nomination de Laurie Stelzer au poste de CFO. Mme Stelzer a récemment occupé le poste de CFO chez Mirati Therapeutics et apporte plus de 25 ans d'expérience pour renforcer l'équipe de direction de ReNAgade.

« Laurie est une dirigeante chevronnée, dotée d'une grande expérience dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, et dont le travail s'est intéressé à la finance et à la stratégie d'entreprise, au développement commercial et à l'aide à la mise en place de capacités essentielles nécessaires à la création d'une valeur à long terme pour les parties prenantes », a déclaré Amit D. Munshi, directeur général de ReNAgade. « Ayant travaillé avec Laurie pendant plus de 20 ans, je suis très heureux de l'accueillir dans l'équipe de direction de ReNAgade en tant que première CFO, à mesure que nous ferons progresser notre science et la croissance de l'entreprise ».

« En faisant progresser sa plateforme de pointe, ReNAgade est prête à apporter des médicaments sur l'ARN à des tissus et cellules du corps auparavant encore inaccessibles », a déclaré Mme Stelzer. « Je suis très heureuse de pouvoir aider à infléchir et soutenir la croissance de ReNAgade ainsi que la croissance de l'ensemble du domaine des médicaments basés sur l'ARN ».

Mme Stelzer apporte plus de 25 ans d'expérience dans le soutien des fonctions financières des entreprises biopharmaceutiques, comme plus récemment en tant que CFO de Mirati Therapeutics. Auparavant, elle a occupé le poste CFO d'Arena Pharmaceuticals, où elle a contribué à la croissance de l'entreprise jusqu'à son acquisition par Pfizer pour un montant de 6,7 milliards de dollars. Elle a également été CFO chez Halozyme Therapeutics, où elle a dirigé les fonctions financières, informatiques, de développement commercial et de gestion de projet de l'entreprise. Elle a également occupé des postes de direction chez Shire, notamment en tant que vice-présidente principale des finances, directrice financière de la division de médecine régénérative et responsable des relations investisseurs. Elle a commencé sa carrière dans le secteur Biotechnologie chez Amgen, où elle a passé 15 ans à des postes à responsabilité croissante, occupant plusieurs fonctions dans les domaines de la finance, des opérations commerciales internationales, de la trésorerie et des marchés internationaux/émergents. Laurie est titulaire d'une licence en comptabilité de l'Arizona State University et d'un MBA de l'Anderson School of Management de l'Université de Californie à Los Angeles.

À propos de ReNAgade Therapeutics

La raison d'être de ReNAgade est de libérer le potentiel des médicaments basés sur l'ARN pour traiter les maladies où que ce soit dans le corps. Nous associons nos nouvelles plateformes d'administration de l'ARN avec une plateforme complète de l'ARN permettant un système tout ARN pour le codage, l'édition et l'insertion de gènes afin de développer de nouveaux médicaments.

Nous avons assemblé une équipe possédant une solide expertise dans le domaine de l'ARN et de l'administration pour accélérer l'avenir de la médecine et développer des médicaments à ARN révolutionnaires.

ReNAgade Therapeutics : RNA sans limites

Pour de plus amples informations sur l'entreprise, ses technologies et ses dirigeants, rendez-vous sur le site www.renagadetx.com.

12 septembre 2023

