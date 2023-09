Séisme au Maroc - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 1,5 million de dollars





QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce une aide financière d'urgence de 1,5 million de dollars en appui aux efforts déployés pour soutenir la population marocaine à la suite du tremblement de terre qui a frappé le pays le 8 septembre dernier.

L'aide d'urgence du gouvernement du Québec permettra d'offrir un soutien aux personnes touchées par cette catastrophe naturelle en appuyant des interventions menées par des organismes de coopération internationale (OCI) québécois. La contribution du Québec sera versée à des OCI qui ont l'expérience et l'expertise pour agir efficacement dans un contexte d'urgence, et qui travaillent déjà en collaboration étroite avec des partenaires marocains.

Citation :

« Au nom du Québec, je tiens à exprimer au gouvernement, au peuple marocain et à l'ensemble de la communauté marocaine du Québec notre solidarité. Les liens étroits entre le Québec et le Maroc reposent sur de nombreuses collaborations, renforcées par la présence du Bureau du Québec à Rabat et notre appartenance commune à la Francophonie. En ces moments difficiles, le Québec est aux côtés du Maroc. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le bilan provisoire fait état de plus de 2 800 morts et de 2 500 blessés. L'épicentre se situait dans la province d'Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Plusieurs répliques ont été signalées.

Le Québec compte une importante diaspora marocaine : 81 000 Canadiens d'origine marocaine vivent au Québec.

Le Bureau du Québec à Rabat assure, depuis 2018, une présence gouvernementale permanente auprès du gouvernement du Royaume du Maroc et développe des relations à long terme avec ce pays. Le Maroc fait partie des pays prioritaires pour l'action de solidarité internationale du Québec.

12 septembre 2023 à 12:27

