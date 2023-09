Soutien à la recherche et à l'innovation - Plus de 1,8 M$ à l'UQAC pour réaménager ses infrastructures de recherche sur les matériaux innovants





SAGUENAY, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 1 854 771 $ à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour soutenir le réaménagement de ses infrastructures de recherche sur les matériaux innovants.

Ce projet, évalué à plus de 2 millions de dollars, vise à relocaliser et à regrouper dans un même lieu, soit le pavillon du Parc technologique de l'UQAC, l'ensemble des équipements destinés à la recherche dans ce domaine. L'objectif est de mettre en place un laboratoire de synthèse et de caractérisation des matériaux innovants.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Le réaménagement des infrastructures de recherche de l'UQAC procurera à nos chercheurs de nouvelles possibilités de collaborations. Le pavillon du Parc technologique de l'UQAC favorisera le développement de l'expertise québécoise sur les matériaux innovants, laquelle pourra être transmise aux entreprises, aux partenaires privés et universitaires ainsi qu'aux centres de recherche québécois et internationaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec est riche de l'expertise développée par le milieu universitaire et celui de la recherche. C'est dans cet esprit que notre gouvernement soutient les établissements d'enseignement supérieur dans leurs initiatives pour approfondir davantage nos connaissances et mettre à contribution nos talents. Les infrastructures de l'UQAC permettront de trouver des solutions innovantes en gestion du froid et de nouveaux matériaux de haute performance, renforçant ainsi la réputation du Québec en tant que leader dans ce domaine. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« En regroupant dans un même lieu dynamique l'ensemble des activités de recherche sur les matériaux avancés, l'UQAC crée un environnement favorable au partage d'expérience et au déploiement du plein potentiel des étudiants et des chercheurs de notre région. Je me réjouis de la réalisation de ce projet, qui générera des retombées considérables pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les plans de l'innovation et du développement durable. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le laboratoire viendra consolider la position de chef de file de l'UQAC dans ce créneau. Il permettra à plusieurs chercheurs et chercheuses qui travaillent dans ce domaine de partager ces nouveaux espaces pour y mener des activités, que ce soit de recherche ou d'enseignement. »

Ghislain Samson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi

Faits saillants :

L'aide gouvernementale est accordée par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation, qui vise : à consolider le système d'innovation québécois; à augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation; à favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

Fondée en 1969 et située à Saguenay, l'UQAC fait partie du réseau de l'Université du Québec et offre plus de 200 programmes d'études ainsi que cinq centres de formation. Cet établissement accueille, chaque année, plus de 6 500 étudiants.

Les infrastructures de l'UQAC sont notamment utilisées par les membres du Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l'ingénierie des réseaux électriques, créé en 2003 afin de coordonner les activités des multiples chaires de recherche sur le givrage et les matériaux innovants.

