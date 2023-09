Le marché de l'assurance demeure prudent au Canada, selon un rapport d'Aon





Les risques demeurent liés à l'inflation économique et sociale, aux tensions géopolitiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la chaîne d'approvisionnement et aux enjeux liés à la main-d'oeuvre

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial de services professionnels, a publié sa Mise à jour de l'automne 2023 du marché de l'assurance canadien, à l'appui de l'engagement continu d'Aon d'aider les clients canadiens à prendre des décisions plus éclairées au sujet des programmes de gestion des risques et d'assurance. Le rapport révèle que, compte tenu de l'incertitude liée à l'inflation économique et sociale, des tensions géopolitiques, des pertes de plus en plus grandes liées aux phénomènes météorologiques extrêmes et des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et à la main-d'oeuvre, le marché reste prudent. Toutefois, on y sent un certain optimisme, puisqu'on observe le retour d'une concurrence modérée et des assureurs qui sont à la recherche de possibilités de croissance, en mettant particulièrement l'accent sur les risques à rendement élevé.

« Les défis auxquels fait face le marché de l'assurance des biens demeureront au centre des préoccupations tout au long de 2023, principalement en raison des inquiétudes liées aux catastrophes naturelles et des coûts de réassurance », a déclaré Russell Quilley, chef de la Gestion du risque commercial et chef de courtage pour le Canada chez Aon. « Les préoccupations liées aux changements climatiques pèseront lourd sur l'exposition aux risques des souscripteurs, et c'est la raison pour laquelle il faudra absolument se doter d'outils sophistiqués de modélisation et de quantification des risques pour mieux comprendre et gérer les risques. »

Autres constatations importantes :

À la fin du deuxième trimestre de 2023, le Canada avait enregistré des sinistres assurés liés aux catastrophes météorologiques d'une valeur d'environ 760 millions de dollars.

avait enregistré des sinistres assurés liés aux catastrophes météorologiques d'une valeur d'environ 760 millions de dollars. Le marché de l'assurance des biens continue d'être un espace dynamique compte tenu des augmentations de tarifs persistantes, de la surveillance minutieuse des valorisations et de la réduction de la capacité. La souscription continue d'être très personnalisée, les risques dans les régions vulnérables (p. ex., exposition aux catastrophes naturelles) et les expositions perçues à haut risque ayant connu les défis les plus graves et les plus importants sur le marché.

L'accent est toujours mis sur les évaluations et les clients doivent s'attendre à ce qu'elles soient au centre de leur processus de renouvellement.

Les assureurs gèrent le rendement de leur portefeuille par une sélection minutieuse des risques et un déploiement stratégique de la capacité, ce qui fait ressortir l'importance de l'information fiable et de bonne qualité sur les risques pour les titulaires de police.

Ce qui était auparavant considéré comme des documents accessoires, une stratégie et un rendement concernant les facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance, sont maintenant des références pour une soumission complète.

Le marché de l'assurance des risques divers observe un retour de la capacité et des montants de garantie plus élevés, particulièrement dans le marché de l'assurance excédentaire.

Le marché des cyberassurances continue d'être plus concurrentiel en raison de l'amélioration du rapport sinistres-primes des assureurs et d'une augmentation de la capacité mondiale.

