Precisely annonce de nouvelles capacités de visualisation 3D puissantes avec la dernière version de son logiciel MapInfo Pro

Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce le lancement de MapInfo Pro v2023, la toute dernière version de son célèbre système d'information géographique (SIG). Les clients peuvent désormais accéder rapidement et facilement à une vue 3D des risques et opportunités grâce à un nouveau jeu d'outils de visualisation. Les utilisateurs seront également en mesure de se connecter en toute transparence aux capacités d'analyse géospatiale de l'entreprise, permettant ainsi une collaboration rationalisée à tous les niveaux de l'organisation. Ils pourront en outre accéder à plusieurs actualisations permettant d'accéder plus rapidement à la valeur temps qu'offre ces outils.

Avec ces mises à jour, MapInfo Pro renforce ses capacités d'analyse géospatiale et de visualisation cartographique, en améliorant la prise de décisions basées sur la géolocalisation et ce, sur un plus large éventail d'applications métier essentielles.

Les améliorations portent notamment sur :

Nouvelles capacités de visualisation 3D ? les clients peuvent désormais afficher simultanément des données en 2D et 3D, révélant de nouveaux modèles et relations.

? les clients peuvent désormais afficher simultanément des données en 2D et 3D, révélant de nouveaux modèles et relations. Connexion transparente aux capacités d'analyse géospatiale de l'entreprise ? les utilisateurs peuvent connecter MapInfo Pro à Precisely Spectrum Spatial et maximiser la collaboration des données sur l'ensemble de l'organisation.

? les utilisateurs peuvent connecter MapInfo Pro à Precisely Spectrum Spatial et maximiser la collaboration des données sur l'ensemble de l'organisation. Améliorations demandées par la communauté ? de nouvelles améliorations, en termes de facilité d'utilisation, sont maintenant disponibles avec notamment des espaces de travail personnalisables et différentes options d'interface utilisateur.

L'adoption de l'intelligence géospatiale a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, la visualisation 3D et l'analyse géospatiale occupant désormais une place centrale dans de nombreuses applications métier critiques, avec notamment l'urbanisme des villes intelligentes, l'optimisation des réseaux pour améliorer l'équité numérique et la gestion des catastrophes telles que les feux de forêts et les inondations de grande ampleur. MapInfo Pro permet aux clients de bénéficier pleinement des potentialités qu'offrent les données de localisation géospatiale et d'étayer la prise de décisions devant intervenir à l'occasion de tels scénarios.

Pelican GeoGraphics, partenaire de Precisely, a compris depuis longtemps la puissance de l'intelligence géospatiale pour les applications les plus complexes dans la recherche et l'urbanisation. L'équipe aide notamment ses clients dans le secteur des ressources naturelles et de l'exploration minière à mettre en place des sources d'énergie renouvelables.

« Comprendre la nature 3D de vos données est essentiel dans l'exploration minière, nous sommes donc ravis que cette fonction soit maintenant disponible directement dans l'interface standard de MapInfo Pro - et à une fraction du coût de certains des progiciels plus spécialisés sur le marché, se félicite Caroline Hilton, Managing Director de Pelican GeoGraphics. Même à un niveau de base, les géologues seront en mesure de visualiser beaucoup plus précisément les données régionales et les détails de leurs projets. Ils pourront inclure très facilement dans le paysage des images aériennes, des cartographies géologiques, des levés géophysiques et des données géochimiques. »

Solution tout-en-un permettant de gérer, d'analyser et de visualiser des données géospatiales, le logiciel MapInfo Pro est largement reconnu et plébiscité pour sa simplicité d'utilisation, permettant aux clients de bénéficier d'informations géospatiales critiques pour leurs projets, dans une palette élargie d'applications métiers. MapInfo Pro peut également être aisément personnalisé grâce aux nombreuses fonctionnalités mises à la disposition des clients via MapInfo Marketplace.

« Avec MapInfo Pro, Precisely s'engage à fournir une solution de cartographie bureautique complète, à la fois puissante, flexible et conviviale, explique Clarence Hempfield, Senior Vice President ? Location Intelligence chez Precisely. Cette nouvelle version permet d'offrir à nos clients le plus haut niveau possible de données géospatiales contextualisées pour un nombre quasiment illimité de scénarios métiers. »

MapInfo Pro v2023 est disponible dès maintenant en français, anglais et allemand. 13 autres langues devraient s'ajouter à cette liste début 2024.

Découvrez-en plus sur la dernière version de MapInfo Pro et bénéficiez d'un essai gratuit pendant 30 jours.

A propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

