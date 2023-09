Tariq Shaukat rejoint Sonar en tant que co-PDG





Aujourd'hui, Sonar, le principal fournisseur de solutions Clean Code, a annoncé que Tariq Shaukat a rejoint l'entreprise en tant que co-directeur général (PDG) et membre du conseil d'administration. Tariq dirigera l'entreprise aux côtés du fondateur et PDG Olivier Gaudin. Ce modèle renforce l'équipe de direction et prépare l'entreprise à sa prochaine phase de croissance. Tariq possède une vaste expérience dans la croissance et le développement d'entreprises privées et publiques dans divers secteurs. Couplé à la vision technique et du marché d'Olivier, ce partenariat deviendra une grande force de l'industrie. Sonar est la première solution Clean Code au monde, aidant les organisations à accroître l'innovation et la productivité tout en réduisant les risques commerciaux et la dette technique.

L'expérience de Tariq couvre de nombreux domaines, notamment les logiciels d'entreprise et grand public, l'infrastructure cloud, la vente au détail, les voyages et le divertissement. Avant de rejoindre l'équipe Sonar, Tariq a été président de Bumble Inc. de juillet 2020 à août 2023, contribuant ainsi à diriger avec succès l'offre publique de la société à la bourse NASDAQ en 2021. Chez Bumble, il a dirigé les opérations de l'entreprise et s'est associé au fondateur et PDG pour faire croître l'entreprise jusqu'à un chiffre d'affaires de plus de 900 millions USD en 2022.

Avant cela, Tariq a été président de Google Cloud de 2016 à 2020 et a joué un rôle crucial dans la croissance de l'entreprise pour atteindre plus de 10 milliards USD en ARR. Chez Google Cloud, Tariq était responsable d'un large éventail de fonctions, notamment la commercialisation, les produits et l'ingénierie pour les initiatives industrielles, les partenariats et son laboratoire de solutions d'IA. Il a également occupé des postes de direction chez Caesars Entertainment et McKinsey & Company.

Tariq est administrateur indépendant des conseils d'administration de Gap, Inc. et de Public Storage. Il est titulaire d'un B.S. en génie mécanique et d'un M.S. en technologie et politique du Massachusetts Institute of Technology, ainsi que d'un M.S. en génie mécanique de l'Université de Stanford.

« Je suis ravi que Tariq rejoigne Sonar. Notre mouvement de croissance axé sur les produits, construit sur notre solution open source largement utilisée, a généré une croissance rentable et nous a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 200 millions USD. Et ce n'est que le début pour nous. Tariq va nous aider à construire le moteur de commercialisation qui nous permettra d'atteindre 1 milliard USD », déclare Olivier Gaudin. « En plus de son expérience unique, qui mélange B2C et B2B, Tariq comprend parfaitement le problème que Sonar résout et l'énorme valeur que Clean Code crée pour les entreprises. J'attends avec impatience notre partenariat tout au long de la prochaine phase de croissance de l'entreprise. »

Au cours des 15 dernières années, Sonar a analysé plus d'un demi-billion de lignes de code dans tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprises, ce qui lui a permis de mieux comprendre la façon dont le code est écrit et géré. Les outils d'IA générative d'aujourd'hui devraient augmenter considérablement la quantité de code écrit. Cependant, sans pratiques de codage et contrôles de qualité appropriés, l'IA générative produira probablement un grand nombre de problèmes et de vulnérabilités au niveau du code, entraînant une dette technique plus importante et un risque accru. Avec la solution Clean Code de Sonar, les développeurs garantissent la qualité du code généré par l'IA, évitant ainsi toute responsabilité.

« Il est clair depuis un certain temps que toutes les entreprises, dans tous les secteurs, sont des sociétés de logiciels. De plus en plus, ce sont aussi des sociétés d'IA. Sonar est au centre de cet écosystème massif et en pleine croissance, aidant plus de 500 000 entreprises à travers le monde à développer un meilleur code à une vitesse plus élevée, conduisant à des logiciels de meilleure qualité et plus sécurisés. Je suis ravi de m'associer à Olivier et à l'équipe afin d'étendre la portée et l'impact que nous pouvons avoir », déclare Tariq Shaukat.

« Alors que les logiciels et le cycle de vie de leur développement continuent de devenir de plus en plus complexes, les organisations doivent trouver des moyens systémiques pour garantir que ce qu'elles publient est véritablement sécurisé, fiable et maintenable », déclare Deep Nishar, directeur général de General Catalyst. « Je suis convaincu que la méthodologie Clean as You Code de Sonar est l'approche idéale, testée et appréciée par les développeurs, permettant d'atteindre cet objectif. Avec l'arrivée de Tariq, nous pensons que l'utilisation par les développeurs et l'adoption par les entreprises de la solution Sonar Clean Code vont s'accélérer et que Sonar continuera de consolider sa place en tant que composant incontournable du cycle de vie du développement logiciel à l'échelle mondiale. »

« La croissance de Sonar, sa présence sur le marché et son innovation technique continuent de nous impressionner. Avec tant d'opportunités à venir pour développer l'entreprise, nous sommes ravis d'accueillir Tariq au sein de l'équipe de direction pour codiriger l'entreprise aux côtés d'Olivier », déclare Richard Wells, directeur général d'Insight Partners. « Tariq et Olivier sont complémentaires dans tous les sens du terme et nous avons hâte de voir ce qu'ils vont accomplir ensemble. »

À propos de Sonar

Sonar permet aux organisations d'atteindre et de maintenir un état de code propre en permettant aux développeurs d'écrire un code cohérent, intentionnel, adaptable et responsable. Le Clean Code produit des logiciels maintenables, fiables et sécurisés, permettant aux équipes de développement de passer moins de temps à résoudre les problèmes et plus de temps à innover. Avec Sonar, en mettant en oeuvre la méthodologie Clean as You Code de l'entreprise, les organisations minimisent les risques, réduisent la dette technique, augmentent la productivité et tirent plus de valeur de leurs logiciels de manière prévisible et durable.

Les produits open source et commerciaux de Sonar, à savoir SonarLint, SonarCloud et SonarQube, prennent en charge plus de 30 langages de programmation, frameworks et technologies d'infrastructure. Reconnu par plus de 500 000 organisations et utilisé par plus de 7 millions de développeurs dans le monde pour nettoyer plus d'un demi-billion de lignes de code, Sonar fait partie intégrante de la production de meilleurs logiciels.

Pour en savoir plus sur Sonar, rendez-vous sur https://www.sonarsource.com/company/about/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 08:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :