Les Laboratoires Pierre Fabre acquièrent Vertical Bio et son candidat-médicament une thérapie ciblée innovante, destiné aux patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules avec altération du récepteur MET





CASTRES, France, et BÂLE, Suisse , 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les Laboratoires Pierre Fabre, société pharmaceutique et dermo-cosmétique française, ont annoncé l'acquisition de Vertical Bio AG, une entreprise spécialisée dans le développement de nouveaux traitements contre le cancer. Cette première acquisition d'une biotech permet aux Laboratoires Pierre Fabre d'ajouter VERT-002 à leur pipeline de découvertes en oncologie. VERT-002 est un anticorps monoclonal doté d'un mécanisme d'action novateur et différencié, qui agit en tant que dégradeur du récepteur c-MET. Cette cible est un accélérateur de maladie bien connu chez les patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avec mutations ou amplification du récepteur MET. Les termes du contrat n'ont pas été dévoilés.



Vertical Bio a été fondé par Versant Ventures et lancé par Ridgeline, le moteur de découverte de l'entreprise, basée à Bâle, en Suisse. Tirant profit des capacités biologiques de Ridgeline, Vertical Bio a soumis VERT-002 à des études précliniques et à une demande d'autorisation IND. Les premières études chez l'homme devraient débuter en 2024.

Cette acquisition permet aux Laboratoires Pierre Fabre de consolider davantage leur portefeuille R&D en oncologie de précision, avec un produit sur le point d'entrer en phase de développement clinique. Conformément à sa stratégie d'innovation, le Groupe a placé l'oncologie en tête de ses priorités en matière de soins médicaux et il consacre chaque année environ 80 % de ses dépenses en R&D à cette aire thérapeutique. En 2022, la Franchise Oncologie a atteint un chiffre d'affaires de 467 millions d'euros, une nette augmentation de 221 % par rapport au CA de 2019.

S'agissant du cancer du poumon, les Laboratoires Pierre Fabre possèdent une longue expérience ; en effet, ils ont lancé leur première chimiothérapie dans les années 1990. Plus tôt cette année, un accord de collaboration a été signé avec Scorpion Therapeutics en vue de codévelopper et commercialiser deux candidats-médicaments pour les patients souffrant d'un CPNPC avec mutation de l'EGFR. Et grâce à son partenariat de longue date avec Pfizer, le Groupe espère pouvoir exploiter prochainement tout le potentiel d'un programme de développement clinique prometteur en matière de CPNPC.

« Nous nous réjouissons de l'acquisition de cette entreprise de biotechnologie et de l'ajout de VERT-002 à notre portefeuille de Recherche et Développement dans le domaine du cancer du poumon. Cette acquisition atteste à nouveau de notre engagement et de notre investissement dans la découverte et le développement de traitements innovants en oncologie de précision » a déclaré Eric Ducournau, Directeur général des Laboratoires Pierre Fabre.

« Nous sommes fiers des progrès rapides accomplis par Vertical Bio dans le développement de son principal anticorps, qui représente une nouvelle option potentielle pour les patients souffrant de formes de cancers du poumon difficiles à traiter », a indiqué Alex Mayweg, Ph.D., président de Vertical Bio et directeur général de Versant. « Les Laboratoires Pierre Fabre sont un partenaire idéal pour mener VERT-002 jusqu'aux essais cliniques, et nous avons hâte de suivre les progrès de cette molécule différenciée. »

À propos de VERT-002

VERT-002 est un anticorps qui cible le récepteur c-MET afin d'entraîner sa dégradation. Il s'agit potentiellement d'une excellente option thérapeutique pour les patients souffrant d'altérations du récepteur MET, notamment les résistances.

VERT-002 est actuellement en attente d'une autorisation IND et Vertical Bio espère débuter ses premières études chez l'homme en 2024.

À propos des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre sont une entreprise pharmaceutique et dermo-cosmétique français, forts de 4 décennies d'expérience dans le domaine de l'innovation, du développement, de la fabrication et de la commercialisation en oncologie. En 2022, la compagnie a investi près de 80% de ses dépenses de R&D en oncologie et a récemment concentré ses efforts de R&D sur les thérapies ciblés.?Son portefeuille de produits commercialisés en oncologie inclut le traitement du cancer colorectal, du sein et du poumon, du mélanome, de l'hématologie et de la condition précancéreuse comme la kératose actinique.???

En 2022, les Laboratoires Pierre Fabre ont enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, dont 69% réalisés à l'international dans quelque 120 pays. Implanté depuis sa création en 1962 en région Occitanie, fabriquant plus de 90% de ses produits en France, le Groupe emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde. La compagnie est détenue à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d'utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d'actionnariat salarié.????

En 2022, la démarche RSE du Groupe est évaluée par l'organisme indépendant AFNOR Certification au niveau?« Exemplaire » du label Engagé RSE (norme ISO 26 000 du développement durable).?????

Pour plus d'informations à propos des Laboratoires Pierre Fabre: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.??

À propos de Vertical Bio

Vertical Bio est une entreprise de biotechnologie qui développe un nouvel anticorps pour traiter certaines formes de cancers. La société a été fondée par Versant Ventures et lancée par Ridgeline, le moteur de découverte de l'entreprise, basée à Bâle, en Suisse.

12 septembre 2023 à 08:00

