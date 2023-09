La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes lance sa collecte de fonds Abriter l'espoir en versant un don de 1 million de $





Du 9 septembre au 6 octobre, la campagne vient en aide à plus de 300 maisons d'hébergement et programmes pour femmes partout au pays

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMC, annonce aujourd'hui un don de 1 M$ au profit de Hébergement femmes Canada et de la Fondation canadienne des femmes. Chacun des organismes reçoit 500 000 $ pour soutenir une variété d'initiatives de lutte contre la violence fondée sur le genre. Ce don de 1 M$ lance la collecte de fonds Abriter l'espoir, qui a lieu chez Pharmaprix, du 9 septembre au 6 octobre, donnant ainsi l'occasion aux clients de soutenir plus de 300 maisons d'hébergement pour femmes, en achetant simplement une ou plusieurs icônes en magasin ou en ligne. La totalité des dons faits pendant la campagne Abriter l'espoir sera versée directement à une maison d'hébergement pour femme de la communauté locale.

La collecte annuelle Abriter l'espoir est l'une des campagnes les plus importantes lancées par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, car elle vise à favoriser l'équité en matière de santé en rendant les soins plus équitables et accessibles pour toutes les femmes.

Comment soutenir la campagne Abriter l'espoir :

En succursale : Les clients peuvent faire un don dans n'importe quel Pharmaprix MC en achetant une ou plusieurs icônes à la caisse: une main avec un coeur bleu pour 2 $, un coeur rouge pour 5 $, un coeur bleu foncé pour 10 $ et un coeur violet pour 20 $.

en achetant une ou plusieurs icônes à la caisse: une main avec un coeur bleu pour 2 $, un coeur rouge pour 5 $, un coeur bleu foncé pour 10 $ et un coeur violet pour 20 $. En ligne : Les clients peuvent faire un don à l'adresse fondationpharmaprix.ca.

À tout moment, les clients peuvent également faire un don à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC en magasin, aux caisses libre-service, en ligne à fondationpharmaprix.ca, ou encore en donnant des points PC Optimum à l'adresse pcoptimum.ca.

Comment les dons de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC seront utilisés :

Hébergement femmes Canada appliquera le don de 500 000 $ à : son programme Fonds prêts à l'emploi, qui soutient des maisons d'hébergement locales pour femmes; des recherches et l'élaboration de politiques pour aider à reconnaître et à mieux comprendre, à l'échelle nationale, la portée du soutien et des services offerts aux femmes et aux enfants qui fuient la violence.





appliquera le don de 500 000 $ à : La Fondation canadienne des femmes appliquera le don de 500 000 $ à : son programme Bâtir le domaine de la promotion des relations saines chez les jeunes, qui fournit à des jeunes de 16 à 24 ans les outils pratiques dont elles ont besoin pour établir des relations saines et sans maltraitance; des recherches et l'élaboration de politiques visant à répondre à la demande accrue à laquelle les fournisseurs de services font face en réponse à la hausse des taux de violence fondée sur le genre.



Citations :

« Bien que ce don ne constitue pas une solution au problème complexe de la violence conjugale et de l'équité en matière de santé des femmes, il s'agit d'une étape importante pour soutenir les changements systémiques nécessaires pour aider les femmes et les familles partout au pays », a déclaré Jeff Leger, président de Pharmaprix et de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « Nous sommes fiers de collaborer avec Hébergement femmes Canada et la Fondation canadienne des femmes pour favoriser ces changements importants tout en contribuant à l'engagement continu de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC visant à faire progresser l'équité en matière de santé des femmes. »

« La hausse persistante des violences contre les femmes que nous avons observée pendant la pandémie demeure alarmante. Si avant la pandémie, une femme était tuée par son partenaire, actuel ou ancien, tous les 6 jours, aujourd'hui, ce drame survient tous les 5 jours. Cependant, les féminicides ne dévoilent qu'une partie du problème, alors que des dizaines de milliers de femmes et d'enfants subissent des violences à l'endroit même où ils devraient être le plus en sécurité : à la maison. La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes aide Hébergement femmes Canada à fournir un soutien essentiel aux refuges qui travaillent inlassablement pour protéger les femmes et les enfants. », affirme Lise Martin, Directrice exécutive, Hébergement femmes Canada.

« La violence fondée sur le genre est une crise qui touche tout le monde, et 44 % des femmes au Canada vivront une forme quelconque d'abus conjugal au cours de leur vie », selon Paulette Senior, présidente et cheffe de la direction de la Fondation canadienne des femmes. « Grâce au soutien de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la Fondation canadienne des femmes aide à empêcher le cycle de l'abus de commencer dans la vie des jeunes et, finalement, aide diverses femmes, personnes bispirituelles, transgenres et non-binaires à se libérer de la violence. Cela nous aide à défendre le changement pour promouvoir la sécurité et l'égalité entre les genres et la justice. »

« Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'une amie, une voisine ou une collègue pourraient être victimes de violence familiale, et ces femmes ont besoin d'aide maintenant », explique Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire chez Pharmaprix. « Chaque dollar recueilli par l'entremise de la campagne Abriter l'espoir de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes aidera directement des maisons d'hébergement locales à soutenir des femmes victimes de violence. »

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 M$ d'ici 2026 pour lutter contre certaines des inégalités en matière de santé les plus urgentes auxquelles les femmes font face, y compris le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins en santé mentale et les conséquences urgences auxquelles les femmes font face de manière disproportionnée en raison de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de PharmaprixMD

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, l'entreprise, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. L'entreprise détient également le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., un fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que LifeMark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart/PharmaprixMD est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos d'Hébergement femmes Canada

Hébergement femmes Canada réunit 16 organismes d'hébergement provinciaux et territoriaux, et soutient les plus de 600 maisons d'hébergement au pays pour les femmes et les enfants qui fuient la violence. Ensemble, nous offrons une voix forte, unifiée et pancanadienne sur la question de la violence à l'égard des femmes. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime de violence, vous pouvez trouver la maison d'hébergement pour femmes le plus près et sa ligne d'aide en cas de crise à hebergementfemmes.ca.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique du Canada pour la justice et l'égalité entre les genres. Pour ce faire, elle soutient l'action féministe communautaire en établissant avec des communautés et des organisations des partenariats pour améliorer les conditions, en favorisant la diversité dans les postes de haute direction et en améliorant les connaissances pour susciter des changements durables. Depuis 1991, nos généreux partenaires, donateurs et donatrices ont fait don de plus de 185 M$ à la Fondation pour financer plus de 3 000 programmes qui transforment des vies partout au pays.

SOURCE Shoppers Drug Mart

12 septembre 2023 à 07:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :