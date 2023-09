Les consommatrices et consommateurs dépensent moins, mais les petites entreprises peuvent s'adapter : Rapport de BDC sur les principales tendances en matière de consommation





MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Les tensions géopolitiques, les préoccupations environnementales, la hausse des prix et la diminution du pouvoir d'achat incitent la population canadienne à réduire ses dépenses, et les propriétaires d'entreprise peuvent y faire face, selon le dernier rapport de BDC sur les tendances en matière de consommation pour 2023.

L'étude porte sur les attentes des consommatrices et consommateurs de plus en plus prudents, sur la manière dont elles et ils décident d'acheter et les raisons qui les poussent à le faire et, surtout, sur la façon dont les entreprises peuvent orienter leurs efforts pour s'adapter. En 2016, lorsque BDC a mené une étude similaire, les personnes de la génération Y étaient à l'origine de la révolution des consommatrices et consommateurs hyperconnectés, les plateformes de partage en étaient à leurs balbutiements et il était nécessaire de mieux cibler les consommatrices et consommateurs au moyen d'expériences et de messages personnalisés.

« Ces tendances font maintenant partie de notre quotidien et nous nous rendons compte qu'elles sont associées à la tendance générale de consommer et de posséder moins, qu'il s'agisse d'un choix conscient ou d'économiser sur les coûts, explique Pierre Cléroux, vice-président, Recherche, et économiste en chef à BDC. De nos jours, les consommatrices et consommateurs prudents ont des attentes différentes; il est important de les garder à l'esprit pour s'adapter à l'évolution de leur comportement. » Par exemple, l'intégration du développement durable dans tous les aspects de l'entreprise ainsi que la promotion des efforts en ce sens peuvent être d'une grande utilité.

L'étude met en lumière trois tendances émergentes ayant des répercussions importantes sur toutes les entreprises, peu importe leur taille ou leur secteur. En bref :

La clientèle passe toujours en premier

Un peu plus du tiers des entreprises canadiennes (34 %) ont remanié l'expérience client, même si la plupart des consommatrices et consommateurs (plus de 90 %) sont tout à fait d'accord pour dire qu'une expérience simple et satisfaisante est essentielle à la relation consommateur-entreprise.

La gestion proactive des critiques en ligne peut aider les propriétaires d'entreprise qui ont une forte présence auprès des jeunes générations à suivre ce qui se dit en ligne et à corriger les éléments de désinformation. La technologie peut contribuer à de nombreux aspects du parcours client, de l'automatisation du marketing aux sites Web de commerce électronique, en passant par l'identification des bons canaux pour fournir un service à la clientèle efficace.

Consommer moins, c'est consommer mieux

Seule une entreprise sur dix offre aux consommatrices et consommateurs la possibilité d'acheter des marchandises d'occasion, remises à neuf ou retournées. Les propriétaires d'entreprise ne ciblent pas une tendance qui attire fortement les personnes de la génération Y, de la génération X et de la génération des baby-boomers. En fait, près des deux tiers (61 %) des consommatrices et consommateurs préfèrent vivre simplement.

Les propriétaires d'entreprise peuvent aider leur clientèle à consommer moins, en repensant la conception de leurs produits afin d'améliorer leur empreinte écologique. Pour attirer les différentes générations, il est également possible de segmenter les messages afin de personnaliser les communications en fonction des comportements d'achat passés.

Ce n'est pas moi, c'est toi

Le grand public veut que les entreprises inspirent confiance. Un peu plus de la moitié (56 %) des personnes interrogées ont cessé d'acheter auprès d'entreprises dont les pratiques d'affaires ne leur conviennent pas. Pour améliorer leur présence sociale, les propriétaires d'entreprise peuvent envisager d'obtenir une certification délivrée par un tiers, qui atteste du respect des normes les plus élevées. En connaissant les motivations de leur clientèle, les entreprises montrent qu'elles se soucient d'elle et se distinguent de la concurrence.

Afin d'accroître la portée et la pertinence de son soutien aux propriétaires d'entreprise, BDC a également analysé l'importance de chaque tendance en fonction des personnes de la génération Z, de la génération Y, de la génération X et de la génération des baby-boomers. L'âge a son importance : peu d'entreprises (29 %) adoptent une approche générationnelle à l'égard des produits et services qu'elles offrent, bien que leur comportement, leurs valeurs et leurs croyances varient en fonction de l'âge. Par exemple, les considérations environnementales sont plus importantes pour les consommatrices et consommateurs de la génération Y. L'adoption d'une approche générationnelle pour comprendre le comportement d'achat peut être utile aux entreprises qui cherchent à mieux cibler leur clientèle, car les tendances ne sont pas toutes exprimées de la même façon.

L'étude présente les tendances et les observations tirées d'un sondage anonyme mené auprès de 1 983 personnes adultes canadiennes membres du panel des consommatrices et consommateurs du Groupe Angus Reid et de 759 dirigeantes et dirigeants de PME canadiennes membres du panel Points de vue de BDC. Les résultats de ces sondages ont été pondérés afin de représenter à la fois les consommatrices et consommateurs et les entreprises du Canada.

