AV-Comparatives : la première source d'informations complètes sur la cybersécurité pour les journalistes et les analystes





Demandez à AV-Comparatives des conseils d'experts et des informations faisant autorité sur les histoires et les développements en matière de cybersécurité pour recueillir des informations pour vos histoires sur [email protected] et https://www.av-comparatives.org/press-contact/

INNSBRUCK, Autriche, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le paysage numérique en constante évolution d'aujourd'hui, des données précises et pertinentes sur la cybersécurité ne sont plus facultatives - elles sont obligatoires. AV-Comparatives, une autorité de premier plan dans l'analyse de la cybersécurité, réaffirme son engagement à fournir les informations les plus fiables et faisant autorité disponibles dans le domaine des solutions de sécurité des points de terminaison.

Grâce à ses analyses approfondies et à sa clairvoyance, AV-Comparatives est la première source pour les données indispensables en matière de cybersécurité. Notre mission a toujours été d'aider les responsables informatiques, les RSSI et autres professionnels de la technologie à prendre des décisions déterminantes et éclairées en leur offrant des connaissances précises et fiables, sans jargon technique superflu.

Notre méthodologie nous distingue, car nous examinons méticuleusement chaque facette de la cybersécurité dans toute sa complexité. Les données que nous fournissons proviennent de tests complets, d'un examen détaillé et d'une compréhension perspicace des tendances et des menaces émergentes en matière de cybersécurité.

De plus, AV-Comparatives est toujours accessible. Nous sommes à l'écoute de vos demandes, ouverts aux discussions et prêts à vous servir avec les conseils d'experts qui sont devenus synonymes de notre marque. Dans un souci de transparence et de coopération, nous tenons à noter qu'Andreas Clementi, PDG et fondateur, et Peter Stelzhammer, co-fondateur, se tiennent à la disposition des journalistes et des analystes pour des discussions et des appels personnels.

En tant qu'autorité indépendante et autogérée en matière de cybersécurité, nous restons attachés à notre rôle, à savoir fournir des informations claires, concises et exploitables. Chez AV-Comparatives, nous cultivons continuellement nos connaissances et notre indépendance, ce qui nous permet de fournir des informations vitales pour un monde numérique plus sûr.

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une autorité indépendante internationalement reconnue en matière d'analyse de la cybersécurité. En examinant et en testant en profondeur les solutions de sécurité des points de terminaison, l'organisation fournit aux responsables informatiques, aux RSSI et aux professionnels techniques les informations de cybersécurité les plus précises et fiables disponibles. AV-Comparatives est votre source de confiance pour prendre des décisions éclairées dans le monde de la cybersécurité. AV-Comparatives est certifié ISO9001:2015 pour le domaine « Test indépendant de logiciel antivirus ».

Contact : Peter Stelzhammer

Adresse e-mail : [email protected]

tél. : +43 720115542

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2205368/AV_Comparatives_TUV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

12 septembre 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :