Netwrix reconnu comme un visionnaire dans le 2023 Gartner® Magic Quadranttm pour la Gestion des Accès à Privilèges





Netwrix, un fournisseur de cybersécurité qui facilite la sécurité des données, a été reconnu comme visionnaire dans le 2023 Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des accès à privilèges.

Netwrix Privilege Secure réduit la surface d'attaque d'une organisation et empêche les mouvements latéraux en remplaçant les comptes à privilèges à risque par des comptes éphémères qui accordent l'accès minimum requis et n'existent que le temps nécessaire. En outre, Netwrix Privilege Secure, grâce à la visibilité des comptes en temps réel, aide à éliminer la prolifération des comptes à privilèges et à garantir une approche de moindre privilège pour les terminaux, permettant une sécurité de bout en bout pour les accès à privilèges. La solution peut également enrichir un coffre-fort PAM existant.

« Le récent rapport annuel de Netwrix sur la sécurité a révélé que plus d'un tiers (36 %) des organisations bénéficiant d'une cyberassurance devaient disposer d'une solution PAM pour souscrire un contrat et réduire les risques de violation des données, » déclare Michael Tweddle, Chief Product Officer chez Netwrix. « Nous pensons que la reconnaissance de Netwrix en tant que visionnaire par Gartner dans son Magic Quadrant pour la gestion des accès à privilèges démontre notre engagement à répondre à la préoccupation urgente de sécurité que constitue le verrouillage des accès privilégiés. »

Pour en savoir plus sur les tendances et les solutions PAM, téléchargez ici un exemplaire gratuit du 2023 Gartner Magic Quadrant pour la gestion des accès à privilèges.

Gartner, Magic Quadrant pour la gestion des accès à privilèges, Felix Gaehtgens, James Hoover, Michael Kelley, Brian Guthrie, Abhyuday Data, 5 septembre 2023

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille aucunement aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de Gartner représentent l'opinion de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

A propos de Netwrix

Netwrix facilite la sécurité des données. Depuis 2006, les solutions Netwrix simplifient la vie des professionnels de la sécurité en leur permettant d'identifier et de protéger les données sensibles pour réduire le risque de violation, et de détecter, répondre et récupérer les attaques, en limitant leur impact. Plus de 13 500 organisations dans le monde s'appuient sur les solutions Netwrix pour renforcer leur position en matière de sécurité et de conformité sur les trois principaux vecteurs d'attaque : données, identité et infrastructure. Plus d'information sur https ://www.netwrix.fr/

12 septembre 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :