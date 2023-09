Heartseed présente HS-001, une thérapie expérimentale dérivée de cellules souches pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée, lors de la 71e réunion annuelle du Collège japonais de cardiologie





Heartseed (Heartseed Inc.), société de biotechnologie basée à Tokyo qui développe des cardiomyocytes dérivés d'iPSC pour l'insuffisance cardiaque, a annoncé aujourd'hui que les rapports de cas de deux patients de l'essai clinique de phase 1/2 (étude LAPiS) de HS-001 en association avec un pontage aorto-coronarien pour l'insuffisance cardiaque avancée, ont été présentés par l'investigateur lors de la 71e réunion annuelle du Collège japonais de cardiologie (JCC), le 9 septembre 2023.

Le Dr Yuki Ichihara, du service de chirurgie cardiovasculaire de la Tokyo Women's Medical University, a présenté son expérience de deux patients dans le cadre de l'étude LAPiS. Conformément à cette présentation, la transplantation de cellules s'est déroulée sans problème, la gestion des immunosuppresseurs s'est faite sans complications majeures et une amélioration de la fonction cardiaque a été observée.

Le Dr Ichihara a déclaré : « Chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque ischémique et présentant une fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) réduite, nous avons constaté que la FEVG ne s'améliore pas après un pontage aorto-coronarien, en particulier dans les cas graves où le myocarde restant est peu important. Dans cet essai clinique, les premiers résultats suggèrent que les cardiomyocytes transplantés ont fait une greffe, et je pense qu'il peut s'agir d'une nouvelle méthode de traitement qui vise à améliorer la fonction cardiaque en transplantant et en remplaçant les cardiomyocytes principalement dans les zones où il y a peu de myocarde viable. »

Les résultats d'efficacité des deux cas présentés au congrès (ligne de base avant la greffe et 26 semaines après la greffe) sont révélés dans le tableau ci-dessous.

Premier patient Deuxième patient LVEF (%) Echo 26 ? 28 17 ? 38 IRM 15 ? 19 10,8 ? 18.0 LVEDV (mL) Echo 345 ? 252 (-27 %) 196 ? 164 (-16 %) IRM 431 ? 389 (-10 %) 265 ? 197 (-26 %) Rapport cardiothoracique (%) 63,1 ? 60,0 61,6 ? 48,3 NT-proBNP (pg/mL) 11 471 ? 5 733 (-50 %) 5 225 ? 817 (-84 %) Classification fonctionnelle NYHA III ? II III ? I

Les deux patients étaient initialement atteints d'insuffisance cardiaque grave, comme l'indiquaient leur faible FEVG et l'hypertrophie de leur coeur. Les deux patients ont montré un remodelage inverse, des améliorations de la fonction cardiaque, de la classification fonctionnelle NYHA et des biomarqueurs à 26 semaines.

Actuellement, quatre patients ont été traités dans le cadre de l'essai LAPiS. En ce qui concerne la sécurité, il n'y a pas eu d'événements qui seraient problématiques pour la poursuite de l'essai clinique. Heartseed poursuit le recrutement des patients dans l'essai LAPiS.

Pour plus d'informations : https://www.heartseed.jp/en/index.html

