Planview nommé leader dans le Gartner® Magic Quadranttm 2023 pour la gestion de projet et le reporting adaptatifs.





Planview, leader en matière de gestion de portefeuille et de gestion de la chaîne de valeur, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée leader dans le cadre du Magic Quadranttm de septembre 2023 de Gartner® pour la gestion de projet et le reporting adaptatifs (APMR)1 pour la deuxième année consécutive, sur la base de l'exhaustivité de sa vision et de sa capacité d'exécution.

Selon Gartner, « Les leaders ont une compréhension démontrable de la vaste gamme de besoins des clients sur le marché de l'APMR, réagissant en grande partie aux niveaux plus avancés de maturité méthodologique de l'APMR au sein de leur clientèle. Les leaders s'impliquent activement sur le marché en tant que leaders d'opinion et contribuent au succès des clients grâce à de solides capacités de gestion de projets et de travail, associées à des plans de mise en oeuvre bien définis. Ces fournisseurs ont une vision complète démontrée par leur produit, leurs capacités marketing et de vente nécessaires pour obtenir une acceptation sur le marché à l'échelle mondiale. »

Téléchargez une copie gratuite du rapport : https://info.planview.com/gartner-adaptive-pm-reporting-mq-_report_prm_en_reg.html

« Nous permettons aux organisations de briller en alignant la stratégie de l'entreprise avec le travail au niveau de l'équipe. Cela contribue à une efficacité maximale et produit des résultats », a déclaré Louise K. Allen, Directrice Produit en chef chez Planview. « Avec Planview, les équipes deviennent agiles et résilientes face aux défis en constante évolution, favorisant la collaboration et la capacité à ajuster les plans et les stratégies tout en restant alignés sur les objectifs commerciaux globaux. Notre plateforme basée sur les données est favorable aux informations en temps réel, accélérant la capacité à prioriser les initiatives qui apportent la valeur commerciale maximale. Nous équipons les entreprises pour naviguer dans les complexités et réaliser des efforts d'innovation durables dans le paysage commercial en constante évolution d'aujourd'hui. »

Pour en savoir plus sur Planview, visitez ici.

1 Références

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne choisir que les fournisseurs placés dans le haut du tableau ou autre désignation. Les publications de recherche de Gartner représentent l'opinion de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou tacite, relative à cette étude quant à la qualité marchande ou la pertinence de l'étude à des fins spécifiques.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et sont mentionnées aux présentes avec permission. Tous droits réservés.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté, depuis l'idée jusqu'à l'impact. Planview aide les entreprises à accélérer la concrétisation de ce qui compte le plus, en aidant ses clients en termes de solutions, de rapidité, de progrès, de frais généraux et d'optimisation. Notre plateforme de solutions connectées sous-tend les transformations commerciales et numériques de plus de 4 500 clients dans le monde, dont 59 du Fortune 100. Planview permet aux entreprises d'améliorer le délai de mise sur le marché et la prévisibilité, d'accroître l'efficience pour débloquer les capacités et de s'assurer que leurs initiatives les plus stratégiques produisent les résultats commerciaux souhaités. Pour en savoir plus sur notre portefeuille, rendez-vous sur planview.com, et rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 septembre 2023 à 20:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :