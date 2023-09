LION ÉLECTRIQUE NOMME NICOLAS BRUNET AU POSTE DE PRÉSIDENT; RICHARD COULOMBE SUCCÈDERA AU POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »), fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyen et lourd 100 % électriques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Nicolas Brunet au poste de Président, à compter d'aujourd'hui. Dans son nouveau rôle élargi, Nicolas travaillera aux côtés de Marc Bédard, PDG-fondateur de Lion, sur l'élaboration et l'exécution de tous les aspects stratégiques de l'entreprise, avec un focus sur l'accélération des ventes aux États-Unis et au Canada, et supervisera les opérations commerciales de la Société.

Depuis décembre 2019, Nicolas a occupé le poste de Vice-président exécutif et Chef de la direction financière, jouant un rôle clé dans l'exécution du plan stratégique de la Société, notamment par la réalisation d'importantes transactions financières, la conclusion de partenariats avec des clients et parties prenantes clés, et la gestion des affaires corporatives et du développement corporatif de la Société.

Richard Coulombe, qui a occupé le poste de Vice-président sénior, Initiatives stratégiques depuis novembre 2021, occupera désormais le rôle de Chef de la direction financière, à compter d'aujourd'hui. Précédemment, Richard supervisait l'exécution des projets d'immobilisation clés de la Société, notamment l'établissement de l'usine de production de véhicules à Joliet, Illinois, et l'usine de batteries à Mirabel, Québec. Richard possède plus de 25 ans d'expérience dans des postes de direction financière, principalement auprès d'entreprises manufacturières, incluant le poste de Vice-président, Finance chez Bombardier Transports.

« Je suis heureux des changements au sein de la direction annoncés aujourd'hui qui sont très bien alignés avec les exigences de l'entreprise. Après quatre ans chez Lion au cours desquels Nicolas s'est intimement familiarisé avec les produits, clients et opérations de Lion, Nicolas est idéalement positionné pour assumer de plus grandes responsabilités et occuper un rôle de gestion plus large. De plus, l'expertise et l'expérience de Richard seront clés dans la poursuite de nos objectifs critiques de profitabilité », a déclaré Marc Bédard, PDG-fondateur de Lion.

« Les changements au sein de la direction annoncés aujourd'hui constituent une étape importante afin de s'assurer que Lion a l'équipe de direction optimale pour le présent et le futur », a déclaré Pierre Larochelle, Président du conseil d'administration de Lion. « Tout le conseil d'administration est confiant que Marc, Nicolas et Richard ont l'expertise requise pour amener l'entreprise à un autre niveau », a-t-il poursuivi.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La Société pense, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Leader dans l'électrification des transports en Amérique du Nord, Lion conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies fiables, Lion offre des véhicules aux caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Lion croit que l'électrification des véhicules est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et au sens donné au terme forward-looking statements dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (collectivement, les « déclarations prospectives »). Dans le présent communiqué, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, notamment les déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion, constituent des déclarations prospectives et devraient être évaluées comme telles.

Les déclarations prospectives se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », « continuer », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « devoir », « planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d'autres expressions similaires, notamment l'emploi du futur ou du conditionnel, et d'autres énoncés qui prédisent ou indiquent des tendances ou des événements futurs ou qui n'énoncent pas des faits historiques, bien que toutes les déclarations prospectives peuvent ne pas nécessairement contenir ces termes. Ces déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont faites et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par la Société à la lumière de l'expérience de son équipe de direction et de la perception de celle-ci des tendances passées, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs décrits à la rubrique 23.0, « Facteurs de risque », du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2022 et dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes compétentes et de la Securities and Exchange Commission. Plusieurs de ces risques vont au-delà de la capacité de l'équipe de direction à contrôler ou prédire ces risques. En raison de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne devriez pas vous fier outre mesure à ces déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives ne s'appliquent qu'à la date à laquelle elles sont faites. Sauf si les lois applicables l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

11 septembre 2023 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :