Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Le ministre Carmant annonce l'ouverture de l'Aire ouverte de Sorel-Tracy





SOREL-TRACY, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'Aire ouverte de Sorel-Tracy.

Située au 37, rue du Roi, à Sorel-Tracy, cette Aire ouverte regroupe un réseau de services pour les jeunes de 12 à 25 ans. Elle a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations.

Sur place, les jeunes peuvent obtenir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le succès d'Aire ouverte repose sur la mobilisation de plusieurs partenaires, dont un grand nombre d'organismes qui ont manifesté leur intérêt à travailler ensemble afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes du Bas-Richelieu et des environs. Il s'agit, entre autres :

de la Table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu;

du Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De Saurel ;

; de la Maison La Source;

de Recyclo-Centre;

de JAG organisme LGBT+;

de la Maison des jeunes La Place;

de la Porte du passant;

de Justice alternative;

de la Maison l'Ancrage Pierre-De Saurel;

de la Traversée (Centre de crise et de prévention du suicide);

de la Maison des jeunes l'Air du Temps;

du Carrefour Naissance-Famille;

de l'Arrêt-court (Groupe d'entraide);

du Centre de services scolaires de Sorey-Tracy;

du Cégep Sorel-Tracy ;

; des écoles secondaires;

de la MRC de Pierre-De Saurel ;

; de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Sorel-Tracy ;

; de l'organisme Santé mentale Québec Pierre-De Saurel .

Citations :

«?Le programme Aire ouverte est un bel exemple des efforts déployés par notre gouvernement pour offrir plus de services de proximité aux jeunes du Québec. Partout où le programme est déployé, il fait ses preuves. Ce premier point de service en Montérégie-Est nous permettra de joindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez-vous. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de Sorel-Tracy et des alentours pourront désormais en bénéficier à leur tour.?»

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

«?Je suis heureux d'accueillir sur notre territoire ce premier point de service du programme Aire ouverte de la Montérégie-Est. C'est une initiative qui met de l'avant une approche repensée d'intervention auprès des jeunes. Ce centre sera désormais notre espace pour discuter de tous les sujets qui préoccupent les jeunes adultes et les adolescents de notre région.?»

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Rappelons qu'une Aire ouverte est une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (Action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est alloué pour le déploiement des Aires ouvertes dans l'ensemble des régions du Québec. À terme, 27 établissements (CISSS ou CIUSSS) auront au moins une Aire ouverte sur leur territoire.

Actuellement, 24 établissements offrent des services, dont 21 points de service sont officiellement ouverts dans la province.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur Aire ouverte, visiter les pages Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et Aire ouverte CISSS La Montérégie-Est.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

11 septembre 2023 à 16:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :