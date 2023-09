La modernisation de l'HMR : une annonce qui ouvre la voie à la mise sur pied d'une grande campagne majeure qui permettra de bâtir des communautés en santé!





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) salue l'annonce du gouvernement et accueille avec enthousiasme la confirmation par le ministre de la Santé, Monsieur Christian Dubé, du lancement du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. « La Fondation entend contribuer activement au maintien de la position de leader et au rayonnement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, avec toute l'ambition nécessaire au déploiement de ce grand projet qui aura un impact majeur sur la santé de nos communautés. Cette annonce ouvre aussi la voie à la préparation de la plus grande campagne majeure de financement de l'histoire de l'Est-de-Montréal; cette action d'envergure stimulera la créativité et l'innovation pour l'amélioration des soins aux patients et l'avenir de la santé au Québec. », mentionne d'entrée de jeu la présidente-directrice générale, Mme Julie Desharnais.

Des impacts concrets

Cette nouvelle est l'occasion pour la Fondation de réitérer son appui à la réalisation de ce projet dont la portée est de taille pour l'ensemble des professionnels de l'hôpital ainsi que pour la santé de sa population et des patients au Québec et au Canada. Cette modernisation tiendra compte notamment du potentiel de développement des axes d'excellence de l'HMR, dont les équipes sont reconnues mondialement en matière d'immuno-oncologie, de néphrologie et de santé de la vision. Cet investissement permettra aussi d'offrir aux professionnels de l'HMR un environnement à la hauteur de leur talent et de l'expertise des soins qu'ils offrent, de stimuler la fierté de faire partie d'une grande équipe et de donner accès à des infrastructures adéquates de soins de santé aux 500 000 personnes desservies par l'hôpital », précise Mme Desharnais.

La FMHR engagée auprès des acteurs de l'Est

« Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 45 ans, la Fondation est déterminée à offrir son appui entier à ce grand projet et souhaite s'allier à la communauté et aux acteurs de l'Est pour la réalisation de cet ambitieux projet. Nous croyons qu'en unissant nos forces avec nos donateurs et l'ensemble des partenaires, le nouvel HMR sera au coeur du développement socio-économique et durable de l'Est de la Métropole. Cette collaboration stratégique contribuera à faire émerger un écosystème autour du grand pilier qu'est l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à positionner la Fondation comme une organisation solide, axée sur l'excellence et qui répond aux besoins de sa communauté. », de conclure Mme Desharnais.

Ensemble, pour bâtir des communautés en santé et transformer l'avenir des soins!

