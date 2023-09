Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour août 2023





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'août 2023.

En août 2023, la TSX a accueilli 4 nouveaux émetteurs, comparativement à 17 le mois précédent et à 4 en août 2022. Les nouvelles inscriptions sont toutes des fonds négociés en bourse (FNB). Le total du financement réuni en août 2023 est en hausse de 17 % par rapport au mois précédent et est en baisse de 86 % par rapport à août 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2023 s'est établi à 21, comparativement à 38 le mois précédent et à 32 en août 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En août 2023, la TSXV a accueilli six nouveaux émetteurs, comparativement à neuf le mois précédent et à dix en août 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, une société pétrolière et gazière et trois sociétés du secteur minier. Le total du financement réuni en août 2023 est en hausse de 82 % par rapport au mois précédent et de 7 % par rapport à août 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en août 2023 s'est établi à 75, comparativement à 86 le mois précédent et à 87 en août 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour août 2023 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Août 2023 Juillet 2023 Août 2022 Émetteurs inscrits 1 807 1 815 1 772 Nouveaux émetteurs inscrits 4 17 4 PAPE 4 14 3 Émetteurs provenant de la TSXV 0 1 1 Émissions inscrites 2 480 2 493 2 449 Financement réuni dans le cadre de PAPE 4 000 000 $ 28 971 720 $ 9 769 025 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 441 497 653 $ 348 780 094 $ 3 106 203 922 $ Financement supplémentaire réuni 0 $ 1 820 868 $ 159 111 947 $ Total du financement réuni 445 497 653 $ 379 572 682 $ 3 275 084 894 $ Nombre total d'opérations de financement 21 38 32 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 018 653 198 312 $ 4 086 883 727 798 $ 3 828 335 152 382 $



Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 86 74 +16,2 PAPE 74 53 +39,6 Émetteurs provenant de la TSXV 9 14 -35,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 418 898 460 $ 1 898 748 823 $ -77,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 4 584 551 468 $ 11 851 848 868 $ -61,3 Financement supplémentaire réuni 1 254 925 588 $ 2 015 754 243 $ -37,7 Total du financement réuni 6 258 375 516 $ 15 766 351 934 $ -60,3 Nombre total d'opérations de financement 258 307 -16,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 018 653 198 312 $ 3 828 335 152 382 $ +5,0



Bourse de croissance TSX **



Août 2023 Juillet 2023 Août 2022 Émetteurs inscrits 1 912 1 908 1 924 Nouveaux émetteurs inscrits 6 9 10 PAPE 3 4 8 Émetteurs passés à la TSX 0 1 1 Émissions inscrites 2 008 2 001 2 033 Financement réuni dans le cadre de PAPE 5 048 757 $ 1 280 000 $ 3 709 600 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 96 788 892 $ 27 938 491 $ 102 410 574 $ Financement supplémentaire réuni 366 103 839 $ 227 831 744 $ 332 606 664 $ Total du financement réuni 467 941 488 $ 257 050 235 $ 438 726 838 $ Nombre total d'opérations de financement 75 86 87 Capitalisation boursière des émissions inscrites 74 034 536 305 $ 77 832 217 190 $ 74 871 163 027 $



Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 44 87 -49,4 PAPE 28 70 -60,0 Émetteurs passés à la TSX 9 14 -35,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 15 150 107 $ 176 050 129 $ -91,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 812 872 406 $ 1 038 204 824 $ -21,7 Financement supplémentaire réuni 2 396 406 124 $ 3 290 064 679 $ -27,2 Total du financement réuni 3 224 428 637 $ 4 504 319 632 $ -28,4 Nombre total d'opérations de financement 807 802 +0,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 74 034 536 305 $ 74 871 163 027 $ -1,1

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en août 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB Actions marchés émergents Forstrong FEME FNB Actions mondiales ex-Amérique du Nord Forstrong FINE FNB mondial croissance Forstrong FGRW FNB mondial revenus Forstrong FINC



Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole EVP Capital Inc. EVP.P Odessa Capital Ltd. ALFA.P Pulsar Helium Inc. PLSR Relevant Gold Corp. RGC SRQ Resources Inc. SRQ Tactical Resources Corp. RARE



À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau social X : @TMXGroup .

