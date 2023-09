Négociations du secteur public - Le Parti Québécois appelle le gouvernement du Québec à faire preuve de bonne foi

Dans le contexte actuel de mobilité accrue de la main-d'oeuvre et d'une demande croissante vis-à-vis des jeunes pour pourvoir les postes vacants, les efforts de prévention accrus par les milieux de travail sont cruciaux. C'est dans ce contexte que la...

Le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, appelle le gouvernement à donner des preuves de bonne foi dans le renouvellement des conventions collectives des employés du secteur public. Alors...

Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois d'août 2023. En août 2023, la TSX a accueilli 4 nouveaux émetteurs, comparativement à 17 le mois...

Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de septembre 2023 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto . Les détenteurs de parts inscrits au 19 septembre...

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) met sur pied un Comité consultatif technique (CCT) en matière de surveillance de l'assurance IARD non automobile. Grâce à l'adoption de cette approche transparente et...