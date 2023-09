GRAVITÉ ACQUIERT LE JOURNAL LA RELÈVE





BOUCHERVILLE, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - C'est dans un désir de renforcer son positionnement sur le territoire de la Rive-Sud de Montréal et en Montérégie et d'élargir ses activités médiatiques et commerciales que le Groupe Gravité fait l'acquisition du journal La Relève, appartenant au Groupe Messier. Une transaction qui sera effective à compter du 29 septembre 2023.

Rappelons que Gravité a été fondée le 23 août 2017 à la suite de l'acquisition de journaux sur la Rive-Sud de Montréal et en Montérégie-Ouest. Elle est composée d'une division média - web qui regroupe 5 médias soit Le Courrier du Sud, Le Reflet, Le Soleil de Châteauguay, Le Journal Saint-François ainsi que L'Information d'affaires d'Ici. L'entreprise est également composée d'une division marketing qui offre une panoplie de services et produits, afin d'accompagner les clients dans leur stratégie marketing et numérique.

De son côté, le journal La Relève a été fondé le 5 juillet 1987 par Charles Desmarteau père, un grand bâtisseur de sa région. Reconnu, entre autres, comme un homme visionnaire, il a largement participé au développement de Boucherville et à sa prospérité. Puis, il s'associa avec l'homme d'affaires et ami bien connu Monsieur Jean-Claude Messier, fondateur de l'entreprise familiale Groupe Messier, oeuvrant dans le marché de l'alimentation et de l'immobilier. Le 1er février 2001, Charles Desmarteau fils devenait le directeur et l'éditeur du journal.

C'est dans un contexte où l'industrie des médias évolue rapidement et où la presse écrite fait face à des défis de taille que la PDG de Gravité et ses partenaires sont fiers d'annoncer cette nouvelle étape dans notre engagement envers la presse locale et sa communauté. Gravité a entrepris une démarche stratégique pour consolider et accroître ses activités. C'est dans cet esprit que le groupe a décidé d'élargir ses horizons, souhaitant ainsi créer une synergie qui renforcera et maintiendra la vitalité de l'information locale sur tout le territoire de la Rive-Sud et en Montérégie-Ouest. De plus, nous sommes convaincus que l'expertise numérique et marketing que Gravité a développé depuis sa création sera très bénéfique pour les lecteurs et la clientèle d'affaires du journal la Relève.

« Ça fait déjà bon nombre d'années que nous collaborons avec Charles Desmarteau, éditeur et directeur de La Relève, et moi. Nous avons toujours eu un grand respect mutuel. On a toujours pu compter l'un sur l'autre et on se consultait dans nos décisions d'affaires. Chaque fois que je croisais un membre du Groupe Messier, Charles lui rappelait toujours que lorsque que serait venu le temps de vendre, il devait absolument approcher Gravité''. Alors, il y a longtemps que je visualisais ce moment-là et il est enfin arrivé, à mon grand bonheur. Nos marchés se chevauchent, on fait partie de la même Agglomération. Cette décision est tout à fait logique pour moi. Avec la merveilleuse équipe déjà en place combinée à celle de Gravité, nous ne pouvons qu'être plus forts et nous pourrons davantage propulser notre offre de services dont les lecteurs, partenaires et clients pourront bénéficier. »

- Julie Voyer, présidente et directrice générale de Gravité

« Cela a été un privilège pour nous d'avoir pu contribuer au monde du journalisme local pendant toutes ces années. Nous tenons à remercier toute l'équipe et particulièrement la famille Desmarteau, pour leur travail et pour leur professionnalisme au fil des années. Actuellement, l'industrie de la presse est en plein changement et dans une ère de consolidation, où, sans aide gouvernementale et sans la force d'un groupe, il est très difficile d'en assurer la pérennité. Nous croyons en l'importance d'avoir des nouvelles indépendantes et de qualité, c'est pourquoi il était essentiel pour nous de remettre le journal et son équipe entre bonnes mains. Nous sommes très heureux que le Groupe Gravité, dirigé par Julie Voyer, prenne les commandes du journal La Relève, et ainsi assurer la continuité des activités de celui-ci. »

- Simon-Pierre Messier, directeur général du Groupe Messier

« À l'aube de ma retraite à 75 ans, il est normal de « penser à la relève » et de vouloir aussi assurer la pérennité du journal La Relève, publié depuis 36 ans sur la Rive-Sud métropolitaine, qui bénéficie d'un degré de satisfaction de 98,6 % auprès de ses lecteurs ! Je suis convaincu de la réussite de Julie Voyer et de son équipe à poursuivre sa mission d'offrir une information locale et régionale de qualité. »

- Charles Desmarteau, éditeur - directeur de La Relève

