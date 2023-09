Le site d'Indivumed Services à Hambourg accrédité par le College of American Pathologists (CAP)





Indivumed Services GmbH, une société de Crown Bioscience , a annoncé que le College of American Pathologists (CAP) a octroyé une accréditation de laboratoire à son site de Hambourg. Reconnue dans le secteur comme la référence absolue en matière de contrôle qualité en laboratoire, l'accréditation CAP est réservée aux laboratoires de premier plan qui satisfont et maintiennent les normes les plus élevées de qualité, de précision et d'uniformité des tests d'échantillons biologiques cliniques. Cette distinction inscrit Indivumed Services parmi les 10% des meilleurs laboratoires au monde, ratifiant ainsi son engagement envers l'excellence des services de laboratoire.

Cet acquis conforte la réputation mondiale d'Indivumed Services en matière de fourniture et d'analyse d'échantillons biologiques cliniques, et ouvre la voie à sa future certification CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Cette certification permettra à Indivumed d'analyser des échantillons de patients pour toutes les phases d'essais cliniques, ce qui garantira un soutien expert de bout en bout, depuis le développement de tests utilisant la biobanque leader du secteur d'Indivumed Services, jusqu'à l'analyse d'échantillons issus de la recherche clinique en aval.

Globalement, l'accréditation CAP d'Indivumed Services renforce sa flexibilité et lui permet d'étendre ses services à de nouveaux marchés. En outre, elle favorisera des partenariats plus solides, au bénéfice des clients existants et nouveaux.

La Dr Simone Hubo, vice-présidente Qualité et affaires réglementaires, Indivumed Services, a déclaré : « Cette accréditation garantit à nos clients que les échantillons et les analyses que nous leur fournissons sont d'une qualité hors pair. Cela signifie qu'ils peuvent être certains que notre laboratoire satisfait aux normes de qualité mondiales les plus élevées. »

Le Dr Armin Spura, PDG de Crown Bioscience, a ajouté : « La haute qualité des équipes opérationnelles d'Indivumed Services et leur capacité à soutenir sans relâche les clients depuis le développement préclinique jusqu'au développement clinique est l'une des caractéristiques clés qui nous ont attirés lors de son repérage aux fins d'une acquisition potentielle. L'obtention de l'accréditation CAP valide cette évaluation et renforce notre engagement à faire progresser nos plateformes de recherche translationnelle nous permettant d'offrir des options haut de gamme pour combler le fossé entre la recherche préclinique et clinique. Cette accréditation témoigne de l'expertise de nos professionnels hautement qualifiés et de l'excellence des technologies de pointe qu'ils utilisent avec expertise. »

À propos d'Indivumed Services

Indivumed Services dispose d'une biobanque hautement structurée et caractérisée contenant près d'un million d'échantillons, y compris les données cliniques associées. En outre, la Société a établi un vaste réseau de plus de 60 sites cliniques répartis aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ce réseau offre un accès direct et contrôlé à des échantillons biologiques chirurgicaux et à des échantillons sanguins annotés et accompagnés de données cliniques complètes, tous obtenus conformément à des SOP (procédures opérationnelles normalisées) afin de standardiser la durée de l'ischémie et garantir ainsi leur qualité et leur adéquation aux fins des analyses multi-omiques et du développement de modèles. Indivumed Services, une filiale à 100% de Crown Bioscience, opère en Allemagne et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, visiter le site Web : http://www.indivumedservices.com

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, une société JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (ORC) international qui fournit des plateformes précliniques et translationnelles pour aider ses clients développer leurs activités R&D en oncologie, immuno-oncologie et maladies inflammatoires à médiation immunitaire. Nous sommes le seul ORC préclinique à offrir des services d'organoïdes tumoraux grâce à la Hubrecht Organoid Technology. Nous avons en outre mis au point la plus grande collection au monde de PDX disponible sur le marché. Nous nous attelons à aider nos clients à développer de nouveaux traitements pour donner le plus de chances possible aux patients de recevoir le bon traitement au bon moment. Créé en 2006, Crown Bioscience possède 14 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour plus d'informations, visiter le site Web : www.crownbio.com

