Le Groupe Compass Canada célèbre l'excellence culinaire pendant la Semaine d'appréciation des chefs





TORONTO, 11 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, la plus importante entreprise de services alimentaires au pays, est heureux d'annoncer le lancement de son événement annuel mondialement célébré, la Semaine d'appréciation des chefs (SAC). La Semaine d'appréciation des chefs, qui a lieu chaque année au cours de la deuxième semaine de septembre, est une célébration du talent culinaire qui est au coeur du succès du Groupe Compass Canada avec son offre, à des consommateurs et à des patients de tout le pays, de plats délicieux et novateurs. Cet événement d'une semaine rend hommage au dévouement et à la passion dont font preuve les professionnels de la cuisine qui sont responsables de la création d'expériences culinaires uniques dans les multiples secteurs d'activité de l'entreprise.



« Nos chefs constituent le fondement de notre succès et sont au coeur de notre parcours culinaire. Leurs talents exceptionnels, leur quête incessante de la perfection et leur engagement à élever la scène culinaire méritent cette reconnaissance », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. « La Semaine d'appréciation des chefs est une occasion spéciale pour nous d'exprimer notre gratitude pour leur dévouement et leur passion, des qualités qui inspirent continuellement toute l'équipe. »

Tout au long de la Semaine d'appréciation des chefs, le Groupe Compass Canada mettra en évidence ses chefs cuisiniers sur ses canaux de médias sociaux, aux côtés de leurs homologues du monde entier. De plus, les clients des établissements du Groupe Compass auront l'occasion d'en apprendre davantage sur leurs propres chefs et de goûter aux recettes préférées des candidats à la Semaine d'appréciation des chefs.

« Je suis très heureux de célébrer une fois de plus notre incroyable bassin de talents culinaires canadien », a déclaré Michelle Pereira, vice-présidente de l'expérience culinaire et de l'expérience client au Groupe Compass Canada. « Nous avons beaucoup de chance de pouvoir tirer profit des compétences et de l'expertise culinaire uniques de chacun de nos chefs. En collaborant avec nos remarquables équipes culinaires, nous sommes en mesure d'améliorer constamment nos offres et de rester à l'avant-garde de l'innovation culinaire. »

Dans le cadre de cette semaine de célébration, des chefs d'un océan à l'autre ont été sélectionnés par leurs dirigeants et leurs pairs pour figurer parmi les 27 meilleurs chefs du Groupe Compass Canada, sur la base de facteurs tels que l'expertise culinaire, la créativité, le leadership, le travail d'équipe et les commentaires des clients. Les chefs choisis ont fait preuve de compétences inégalées, produisant des plats délicieux appréciés par les consommateurs de divers secteurs d'activité, notamment les centres sportifs et de divertissement, les campus universitaires et collégiaux, ainsi que les résidences pour aînés et les établissements de soins de santé. Les trois meilleurs chefs élus participeront à une retraite culinaire unique en son genre organisée dans l'Escarpement du Niagara, où ils rencontreront des viticulteurs, des distillateurs, des bergers et des agriculteurs locaux, et travailleront ensemble pour produire des plats de qualité gastronomique en utilisant uniquement des ingrédients qu'ils auront eux-mêmes récoltés.

Pour de plus amples renseignements sur la Semaine d'appréciation des chefs du Groupe Compass Canada et pour en apprendre davantage sur les 27 meilleurs chefs, veuillez consulter le site www.compass-canada.com ou suivez-les sur Instagram ou Linkedin.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le principal fournisseur de services de restauration et de soutien au Canada, avec plus de 23 000 associés travaillant dans plus de 2 100 établissements à travers le pays. L'entreprise se spécialise dans la prestation de services de restauration et de soutien, y compris la gestion d'installations et les services de distribution automatique. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés tels que les principaux sites de sports et de loisirs, les salles à manger et les cafés pour cadres, les écoles, les universités, les résidences pour personnes âgées et les hôpitaux, ainsi que les camps éloignés et les plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l'une des cultures d'entreprise les plus admiréestm au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour mettre de l'avant des cultures qui aident à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu'un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l'un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l'accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021tm. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

