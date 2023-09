Collaboration pancanadienne aux fins de la planification de l'effectif des médecins au Canada





TORONTO, le 11 sept. 2023 /CNW/ - En collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) travaille actuellement sur des modèles de prévision fiables de l'offre et de la demande en médecins. L'ICIS publie aujourd'hui le rapport Facteurs influant sur le nombre de médecins en exercice au Canada sur 20 ans, un aperçu des divers aspects de cette question.

Le rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet pancanadien visant à améliorer les données et l'information disponibles au sujet des professionnels de la santé, dans le but d'aider les décideurs et les planificateurs à déterminer les programmes, politiques ou changements réglementaires qui pourraient contribuer à résoudre les problèmes de main-d'oeuvre de la santé.

Les modèles de prévision s'appuient sur un certain nombre de sources de données et peuvent être ajustés pour mesurer les répercussions de différents facteurs sur l'effectif de médecins partout au pays.

Par exemple, si le nombre de places dans les facultés de médecine au Canada avait augmenté de 10 % chaque année dès 2019, la hausse projetée du nombre de médecins en exercice de 2030 à 2039 serait de 2 % par année en moyenne.

« Il faut habituellement de 8 à 10 ans pour former un médecin. Un regard à très long terme sur l'effectif et les besoins prévus peut donc aider les décideurs, sauf qu'on ne peut pas uniquement tenir compte des places dans les facultés de médecine, précise Deborah Cohen, directrice des Ressources humaines de la santé à l'ICIS. Il faut pouvoir appliquer différents scénarios afin de trouver la bonne combinaison de stratégies à mettre en oeuvre. C'est ce qui, combiné à des données plus complètes sur les autres dispensateurs de soins de santé, permettra d'améliorer la planification et la répartition des ressources. »

Parmi les facteurs influant sur l'offre et la demande en médecins figurent entre autres le nombre de médecins sur le point de prendre leur retraite, le nombre de diplômés commençant leur formation spécialisée, la répartition des travailleurs de la santé, la densité de la population, l'état de santé de la population et les tendances en matière d'utilisation du système de santé.

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit à tous les Canadiens de l'information essentielle sur la santé.

En collaboration avec des partenaires et des intervenants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de partout au Canada, l'ICIS recueille, regroupe et diffuse de l'information qui éclaire les politiques, la gestion, les soins et la recherche, entraînant des résultats pour la santé qui sont meilleurs et plus équitables pour tous les Canadiens.

L'information sur la santé est aujourd'hui l'un des plus précieux biens publics de notre société. Depuis plus de 25 ans, l'ICIS est un chef de file en matière de données -- confidentialité, sécurité, accessibilité, innovation -- qui contribue à l'amélioration des systèmes de santé au Canada.

La vision de l'ICIS ? De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en meilleure santé.

SOURCE Institut canadien d'information sur la santé

11 septembre 2023

Communiqué envoyé leet diffusé par :