Sendle offre un allègement tarifaire avec des prix d'expédition de colis jamais vus depuis 2013 à la suite de la nouvelle hausse de Postes Canada

Alors que Postes Canada augmente à nouveau ses tarifs, Sendle offre aux petites entreprises Réductions en période de pointe pour lutter contre les coûts d'expédition élevés jusqu'à la fin de l'année, avec des prix qui n'avaient plus été vus depuis 2013 au Canada. L'initiative Réductions en période de pointe de Sendle soutient activement la croissance des petites entreprises dans tout le Canada en réduisant ses tarifs d'expédition nationaux et transfrontaliers pour chaque colis. En baissant les prix de 26 %, Sendle offre aux 1,19 million de petites entreprises du Canada un répit face à l'augmentation des pressions inflationnistes afin de stimuler la croissance du commerce électronique canadien au cours des mois précédant la saison des Fêtes, la période la plus importante de l'année pour les ventes au détail. De plus, Sendle s'engage à ne pas imposer de suppléments de période de pointe pour le reste de 2023, garantissant ainsi qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises pendant la saison la plus chargée de l'année.

Les dernières hausses de prix de Postes Canada, qui entreront en vigueur le 11 septembre, sont supérieurs aux derniers taux d'inflation, avec une augmentation moyenne de 3,4 % dans l'ensemble. Cette augmentation vient s'ajouter à une augmentation de 4 % à la même période de l'année dernière et de 3,5 % en septembre 2021, soit une hausse cumulée considérable de près de 12 % en deux ans. En plus de toutes les autres pressions inflationnistes auxquelles sont confrontées les petites entreprises, cette dernière hausse des prix de Postes Canada se répercutera sur les petites entreprises canadiennes au moment où se dessine à l'horizon la haute saison de vente au détail. L'allégement tarifaire de Sendle ne pouvait pas mieux tomber pour les petites entreprises, en particulier dans un contexte d'inflation rampante.

Sendle est déjà le service de courrier porte-à-porte le moins cher au Canada, et avec cette baisse de prix, l'entreprise sera également l'option la plus abordable à l'échelle nationale pour les expéditions vers les États-Unis, avec des économies allant jusqu'à 55 % par rapport à Postes Canada.

Arrivée au Canada il y a un an, Sendle est déterminée à apporter les avantages d'une concurrence et d'un choix accrus aux petites entreprises de tout le pays. Sa réponse rapide et concurrentielle aux dernières hausses de prix de Postes Canada fait suite aux appels en faveur d'une révision de la Loi sur la concurrence. « La concurrence est saine, déclare Lauren Helstab, responsable de pays ?Canada, chez Sendle. Imaginez une seconde que la Ligue nationale de hockey ne comporte qu'une seule équipe. Il n'y aurait pas de compétition, aucun des joueurs ne s'améliorerait, personne n'innoverait et aucune valeur ne serait créée. C'est la même chose avec le secteur de l'expédition, Postes Canada a besoin de concurrence et les petites entreprises sont les grandes gagnantes depuis l'entrée en jeu de Sendle. »

Avec Sendle, les petites entreprises canadiennes peuvent envoyer des colis comme si c'était 2013

À l'heure où Postes Canada augmente ses prix le 11 septembre, Sendle baisse les siens dès aujourd'hui, en commençant par 6,65 $ pour les colis expédiés à moins de 250 km de leur point d'origine. Ce prix est jusqu'à 31 % inférieur au taux le plus bas de Postes Canada sur les colis de 500 g et jusqu'à 50 % moins cher pour les colis de 10 kg, le tout sans avoir à signer un contrat.

L'expédition de colis dans le pays est également devenue plus abordable. Le coût d'expédition d'un colis de 1 kg de Toronto à Vancouver grimpe à 15,02 dollars chez Postes Canada, mais baisse à 11,60 $ chez Sendle, soit une économie de 3,42 $ par colis pour les clients de Sendle. Expédier un colis de 2,5 kg de Toronto à Vancouver passe à 19,83 $ chez Postes Canada, et baisse à 12,95 $ chez Sendle. Ces prix sont inférieurs à ceux que Postes Canada facturait en 2013.

De plus, avec autant de petites entreprises canadiennes désireuses de se lancer sur le marché américain, Sendle a également réduit le coût du transport transfrontalier. L'expédition d'un colis de 0,75 lb de Québec à Los Angeles coûte 18,49 $ chez Postes Canada, mais tombe à 9,11 $ chez Sendle, soit une économie de 51 % pour les petites entreprises. L'envoi d'un colis de 0,75 lb de Vancouver à Seattle est toujours de 18,49 $ chez Postes Canada, mais ne coûte que 8,27 $ chez Sendle, soit une économie de plus de 55 %. L'expédition d'un colis de 2 lb de Montréal à New York s'élève à 13,05 $ chez Postes Canada, mais seulement 6,60 $ chez Sendle, soit 49 % moins cher.

« Nous encourageons les clients à choisir les meilleures offres de Sendle et Postes Canada. Il s'agit-là d'une meilleure pratique pour le commerce électronique et les expéditeurs avertis, et lorsque les clients compareront Sendle à Postes Canada, ils constateront qu'ils peuvent économiser une somme non négligeable grâce à nous, déclare Mme Helstab. Pour une petite entreprise expédiant un millier de colis de 1 kg au Canada chaque mois, ces économies s'accumulent rapidement. Les clients peuvent aisément empocher 3 500 $ par mois, soit 42 000 $ par an. Et ce n'est que le début. »

Et Mme Helstab d'ajouter : « Plus les propriétaires de petites entreprises expédient de colis avec Sendle, plus nous générons d'efficiences grâce à notre modèle économique innovant. Cette approche se traduit par une valeur de plus en plus grande que nous pouvons répercuter sur nos clients pour les aider à se développer. »

L'expédition moins chère stimule la croissance des petites entreprises

La baisse des frais d'expédition améliore le taux d'exécution des paniers d'achat en ligne pour les commerçants et rend les offres de livraison gratuite beaucoup plus abordables pour les propriétaires de petites entreprises. Une étude de Shopify montre clairement qu'une meilleure offre sur les frais d'expédition améliore les achats, augmente la taille du panier et impulse les achats répétés.

« Pour un petit détaillant en ligne, proposer une livraison gratuite ou peu coûteuse peut faire la différence entre une vente et l'abandon du panier, compte tenu de l'évolution des attentes des clients avec des entreprises telles qu'Amazon, explique Mme Helstab. Grâce à notre programme Réductions en période de pointe, il est maintenant beaucoup plus facile pour les petites entreprises canadiennes d'offrir des options d'expédition concurrentielles. »

À propos de Sendle

Sendle nivelle le rapport de force pour les petites entreprises en offrant un service de livraison simple et abordable au Canada et aux États-Unis, sans frais cachés, droits d'abonnement et coûts d'entreposage. Les commerçants achètent simplement une étiquette et leur colis est récupéré devant leur porte. Sendle est le premier transporteur à 100 % carboneutre au Canada et est certifié B Corporation et Climate Neutral. Fondée en Australie en 2014, la société est établie à Sydney, en Australie; à Seattle, dans l'État de Washington; et à Toronto, au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez Sendle.ca.

