Les écouteurs OpenFit de Shokz remportent de nombreuses récompenses à l'IFA 2023, dont les prestigieux Golden Computer Award et Omdia Innovation Award





BERLIN, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Shokz, un pionnier mondial de l'électronique grand public, dévoilera ses écouteurs à oreille libre révolutionnaires, OpenFit, lors de l'événement technologique le plus important d'Europe, l'IFA 2023, du 1er au 5 septembre. Avant même sa présentation officielle, OpenFit a déjà été reçu de nombreuses récompenses de l'industrie.

Récompenses obtenues avant l'événement

Shokz a reçu le « prix de l'innovation » Golden Computer de ComputerBild pour sa conception d'oreille libre exceptionnelle et son confort extrême. Déterminé par un vote du public, ce prix a enregistré la participation de plus de 50 000 lecteurs.

À propos de ComputerBild & Golden Computer Award

Avec plus de 20 millions de visites mensuelles et faisant partie du premier groupe de médias allemand Axel Springer SE, ComputerBild est une ressource clé pour les consommateurs de technologie allemands. Chaque année, la plateforme collabore avec Axel Springer SE pour organiser les Golden Computer Awards, qui récompensent des succès exceptionnels dans l'électronique grand public. Pour 2023, OpenFit a reçu le Top Innovation Award et un score parfait en termes de confort selon les éditeurs de ComputerBild.

Examens par des experts

OpenFit a été loué pour son confort, et des experts ont déclaré que « Le confort de port de ces écouteurs est exceptionnel ; il n'existe aucun écouteur aussi discret lorsqu'il est porté » et que « Ce sont les écouteurs Bluetooth les plus confortables. »

Pour aller plus loin :

OpenFit récompensé par l'Omdia Innovation Award à l'IFA 2023

OpenFit continue de recevoir la reconnaissance de l'industrie et a récemment remporté l'éminent Omdia Innovation Award. Ce prix place OpenFit dans la plus haute catégorie des produits technologiques qui excellent par leur innovation technologique, leur design et leur expérience utilisateur.

L'Omdia Innovation Award est rigoureusement approuvé par un panel d'experts de l'industrie, d'analystes et parfois même de consommateurs. « Remporter l'Omdia Innovation Award réaffirme notre engagement à fournir une technologie révolutionnaire et un confort exceptionnel », a déclaré Thomas Zhang, directeur national de Shokz Allemagne.

Découvrez OpenFit à l'IFA 2023

Pour découvrir les écouteurs primés OpenFit ainsi que les autres produits innovants de Shokz, rendez-vous au stand 215 dans le hall 4.2 du 1er au 5 septembre à l'IFA 2023.

Notes aux rédacteurs Shokz, anciennement AfterShokz, est un pionnier de la technologie à oreilles libres. Ayant étendu sa présence mondiale à plus de 60 pays et régions, Shokz a vendu plus de sept millions d'unités d'écouteurs dans le monde, avec un score moyen de 4,7 sur Amazon.

Pour en savoir plus, consultez : fr.shokz.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200470/Shokz_OpenFit_awards.jpg

