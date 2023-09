B.R.M Chronographes annonce le lancement de sa nouvelle collection de montres pour les passionnés de sports nautiques : Boat Master





PARIS, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- B.R.M Chronographes est une manufacture horlogère française indépendante qui, en vingt ans d'existence, a su se distinguer des géants de l'horlogerie en se forgeant une image unique. La marque entretient une affinité naturelle avec les sports de performance et de tradition. Aujourd'hui, elle vous invite à embarquer à la découverte de sa nouvelle collection de montres inspirée des sports nautiques : Boat Master.

La nouvelle collection de montres propose plusieurs modèles disponibles avec un boîtier en inox poli de 44 mm ou de 34 mm de diamètre. Chaque carrure est traitée avec une finition en PVD noir, chocolat ou bleu.

Une des caractéristiques distinctives de cette collection est la présence d'un cadran de couleur bleu soleil sur chacun des modèles. Ce cadran, aux nuances de bleus qui rappellent les mouvements des vagues est orné de rayons lumineux semblables à celui du soleil. Il procure une impression de profondeur et de mouvement, ainsi qu'une touche d'élégance à la collection de montres Boat Master.

Les adeptes de la vie marine seront particulièrement attentifs à un autre détail sur le cadran, l'inscription des principaux vents qui soufflent dans la région de Provence : Tramontane (Nord), Levant (Est), Marin (Sud), Ponant (Ouest).

Les montres Boat Master sont équipées de trois ressorts connus sous le nom de «Shock Absorber» (SA), une technologie novatrice développée par la manufacture française et conçu pour absorber les chocs et les impacts afin de garantir un fonctionnement fiable même dans les conditions les plus extrêmes.

C'est la première fois que la manufacture horlogère française fait cap sur l'utilisation du tissu Hypalon® pour créer des bracelets, ce qui constitue une avancée innovante dans l'industrie horlogère française. Le tissu Hypalon® est un matériau en caoutchouc synthétique avec une très bonne tenue à l'eau, à la déchirure et aux intempéries. Il est principalement utilisé dans la fabrication des combinaisons de plongée et des gilets de sauvetage. Il ne fait donc aucun doute que l'Hypalon® est le tissu idéal pour cette nouvelle collection.

Bernard Richards, CEO de B.R.M Chronographes a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle collection de montres nautiques, qui associe l'esthétique à la fonctionnalité pour offrir aux passionnés de navigation une expérience unique ».

