Earnix nomme Erez Barak au poste de directeur de la technologie





Earnix, le fournisseur mondial de solutions SaaS intelligentes pour les assureurs et les banques, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Erez Barak au poste de directeur de la technologie (CTO) à compter du 10 septembre. Erez dirigera les équipes de recherche et développement (R&D) et d'analyse d'Earnix. Il est un responsable technologique chevronné avec plus de 22 ans d'expérience, notamment dans des rôles de direction chez les géants de la technologie Microsoft et HP.

Sa passion pour la résolution de problèmes commerciaux grâce à des technologies innovantes et à des expériences de produits engageantes est ancrée dans son expérience diversifiée, notamment dans l'infrastructure cloud, les systèmes de données massives, les systèmes d'IA, les plateformes de développement, la productivité d'entreprise et les systèmes de marketing. Il a occupé des postes d'ingénierie et de produits chez Optify (acquis par Marketo) et Mercury Interactive. Plus récemment, Erez était directeur général et vice-président de l'ingénierie chez Sumo Logic, une société d'analyse de données machine, d'opérations et d'intelligence économique.

« Erez dirigera les équipes d'analyse et de R&D chez Earnix, à mesure qu'elles feront évoluer la plateforme et élargiront nos capacités. En mettant l'accent sur la création de valeur pour le client, il dirigera le développement et l'avancement technologique », déclare Robin Gilthorpe, PDG d'Earnix. « Erez est bien placé pour tenir nos engagements en faveur d'une innovation accélérée et de l'application opérationnelle de l'IA à grande échelle. »

Dans le cadre du prochain sommet mondial E?celerate d'Earnix, Erez s'adressera à des centaines de dirigeants d'assurances sur la création de valeur d'entreprise grâce à l'IA et à l'analyse. Pour plus d'informations sur sa présentation et pour consulter l'agenda complet de l'événement, cliquez ici.

« Je suis ravi de prendre la tête des équipes de R&D et d'analyse d'Earnix à cette période charnière du marché des services financiers », déclare Erez Barak, nouveau CTO chez Earnix. « Earnix offre une combinaison unique de talents de haut niveau, de technologies de pointe et d'un engagement client étroit. Ces éléments de base et son esprit pionnier seront essentiels à la construction d'une plateforme de classe mondiale qui offre une valeur significative aux clients d'Earnix à l'échelle mondiale. »

À propos d'Earnix

Earnix est le premier fournisseur de solutions intelligentes critiques basées sur le cloud pour la tarification, l'évaluation, la souscription, la personnalisation des produits et la télématique. Ces solutions entièrement intégrées offrent un retour sur investissement ultrarapide et sont conçues pour transformer la façon dont les assureurs et les banques sont gérés en libérant de la valeur à travers toutes les facettes de l'entreprise. Depuis 2001, Earnix innove pour les assureurs et les banques, avec des clients dans plus de 35 pays sur six continents et des bureaux en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël.

10 septembre 2023 à 19:00

