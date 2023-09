Déclaration de la Présidente von der Leyen lors de la rencontre sur le partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux dans le cadre du sommet du G20





BRUXELLES, 09 September 2023 / PRN Africa / -- Vos Altesses,

Excellences,

Deux années se sont écoulées depuis que nous avons lancé le partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux, une vision commune des principales économies mondiales en vue d'investir dans les infrastructures dont les pays à revenu faible et intermédiaire ont besoin. Et deux ans plus tard, d'autres projets à grande échelle voient le jour. Nous en présentons deux aujourd'hui.

Premièrement, le corridor économique Inde ? Moyen-Orient ? Europe. Un projet historique. Il s'agira de la liaison la plus directe existant à ce jour entre l'Inde, le golfe Arabique et l'Europe: une liaison ferroviaire qui accélérera de 40 % les échanges entre l'Inde et l'Europe, un câble électrique et une conduite d'hydrogène propre qui favoriseront les échanges d'énergie propre entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe, et un câble de données à grande vitesse qui reliera certains des écosystèmes numériques les plus innovants au monde et créera des opportunités commerciales tout au long de la liaison. Il s'agit de connexions de pointe pour le monde de demain: des connexions plus rapides, plus courtes et plus propres. Ce corridor est bien plus qu'une «simple» liaison ferroviaire ou qu'un «simple» câble. C'est un pont vert et numérique qui traverse les continents et les civilisations.

Et c'est aussi l'esprit du deuxième projet que nous présentons aujourd'hui: le corridor transafricain, qui reliera le port de Lobito, en Angola, à la province de Katanga, en République démocratique du Congo, et à la ceinture de cuivre, en Zambie. Notre objectif n'est pas seulement de relier une région enclavée à la mer. Notre partenariat permettra également d'investir dans les chaînes de valeur locales, dans les énergies propres et dans les compétences de la main-d'oeuvre locale. Tel est l'esprit du PGII: une approche totalement nouvelle en ce qui concerne les grands investissements dans les infrastructures, un partage de la prospérité, des bénéfices réels pour tous les partenaires.

Merci.

