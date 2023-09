Avec espoir et courage : Education Cannot Wait Appelle les dirigeants mondiaux à combler le déficit de financement pour tenir les promesses d'une éducation pour tous





Le rapport de résultats du Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence montre qu'il a touché près de 9 millions d'enfants.

NEW YORK, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que le monde célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation ? et le pouvoir de l'éducation pour bâtir des sociétés durables et pacifiques ? Education Cannot Wait ( ECW ), le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence, appelle les dirigeants mondiaux à intensifier leur soutien financier.

Selon son rapport annuel de résultats publié aujourd'hui, ECW et ses partenaires stratégiques mondiaux ont permis à 8,8 millions d'enfants de bénéficier d'un enseignement holistique de qualité depuis la création du Fonds en 2016, dont 4,2 millions en 2022 seulement.

« Les réalisations décrites dans le nouveau rapport de résultats d'ECW racontent l'histoire d'un fonds mondial en expansion qui évolue avec force, rapidité et agilité, tout en atteignant la qualité. Bien que les donateurs se mobilisent, le déficit de financement s'est en fait creusé et seulement 30 % des besoins en matière d'éducation dans les situations d'urgence ont été financés en 2022. Nous devons relever ce défi en débloquant davantage de fonds pour l'éducation », a déclaré le Très Honorable Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et président du groupe de pilotage de haut niveau de l'ECW.

ECW fait face à un déficit de financement d'environ 670 millions de dollars pour financer entièrement les résultats prévus dans le cadre du Plan stratégique 2023-2026, qui touchera 20 millions d'enfants au cours des trois prochaines années.

« Avec espoir et courage, nous pouvons relever le défi d'un monde enflammé par le changement climatique, les conflits brutaux et les déplacements forcés. Nous pouvons le faire en ayant le courage d'investir hardiment dans l'éducation pour ceux qui sont laissés pour compte », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait.

À ce jour, ECW a financé des programmes d'éducation dans 44 pays. Lorsque la pandémie de COVID-19 a fermé des écoles à travers le monde, ECW a réagi en repositionnant ses programmes, touchant ainsi 32,2 millions d'enfants supplémentaires.

Les investissements d'ECW font d'importants progrès pour toucher les enfants les plus marginalisés du monde. Sur les 4,2 millions d'enfants touchés en 2022, 21 % étaient des réfugiés et 14 % étaient des déplacés à l'intérieur de leur pays.

En 2022, les réponses d'ECW comprenaient un fort accent sur la crise climatique grâce à des subventions pour la sécheresse en Afrique de l'Est et les inondations au Pakistan et au Soudan. ECW a également approuvé un nouveau financement en réponse à la guerre en Ukraine et à la recrudescence de la violence dans la région du lac Tchad et en Éthiopie.

