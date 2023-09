Walmart Canada amasse plus de quatre millions de dollars au profit de la Croix-Rouge canadienne





OTTAWA, 08 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne est fière d'annoncer que la campagne de financement annuelle de Walmart Canada a permis d'amasser plus de quatre millions de dollars cette année. Ce montant inclut une contribution d'un million de dollars de Walmart Canada à laquelle s'ajoutent trois millions de dollars versés par sa clientèle et ses associées et associés.



Ces dons généreux serviront à appuyer les programmes de secours et de préparation aux urgences partout au pays, qui ont notamment aidé les communautés touchées par les feux de forêt sans précédent qui ont frappé les provinces de l'Atlantique, le Québec, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest cette année.

Partout au Canada, des communautés continuent à faire face à des phénomènes météorologiques extrêmes comme des inondations, des feux de forêt et des tornades. Ces événements deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus graves et la Croix-Rouge s'engage à appuyer les Canadiennes et les Canadiens avant, pendant et après une urgence ou une catastrophe.

«?La Croix-Rouge canadienne est extrêmement reconnaissante pour le soutien continu de Walmart Canada ainsi que de la générosité dont ont fait preuve sa clientèle et ses associées et associés, se réjouit Janet Johnson, cheffe du développement stratégique à la Croix-Rouge canadienne. Le succès continu de cette campagne annuelle est remarquable. En effet, plus de 70 millions de dollars ont été amassés au cours des vingt dernières années. Grâce à Walmart, nous avons les moyens de venir en aide à des personnes partout au pays lorsqu'une catastrophe survient.?»

«?Alors que cette année continue à être caractérisée par des phénomènes météorologiques extrêmes, nos associées, nos associés et notre clientèle se sont serré les coudes pour venir en aide aux communautés canadiennes quand elles en avaient le plus besoin, a déclaré Rob Nicol, vice-président, Communications et affaires de l'entreprise de Walmart Canada. Notre entreprise s'engage à continuer à collaborer avec la Croix-Rouge pour venir en aide aux collectivités dans le besoin au Canada et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la campagne fantastique de cette année.?»

Les catastrophes et les situations d'urgence sont imprévisibles et peuvent toucher tout le monde. En vous y préparant adéquatement, vous pourrez mieux vous protéger et protéger votre famille et votre résidence. En tant que principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge, Walmart Canada permet à notre organisation d'être mieux préparée à répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens. Pour obtenir des conseils sur les mesures à prendre avant, pendant et après une catastrophe, veuillez consulter le site www.croixrouge.ca/pret.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d'aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens et de Canadiennes chaque jour. De plus, le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 1,5 million de clients et de clientes chaque jour. Avec plus de 100?000 associés et associées, l'entreprise se classe parmi les dix marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada est d'ailleurs inscrite au palmarès des meilleurs employeurs de 2022 selon LinkedIn et figure également parmi les marques les plus populaires au pays, selon les données relatives aux recherches effectuées sur Google. Son vaste programme philanthropique est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, l'entreprise a amassé et remis plus de 650 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de Walmart Canada sur le site www.walmartcanada.ca et sur ses comptes de médias sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

8 septembre 2023 à 14:25

