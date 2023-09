Hillstone Networks reconnu comme leader de la croissance et de l'innovation des pare-feux de nouvelle génération (NGFW) dans le rapport Frost Radartm 2023





Hillstone Networks, fournisseur de solutions de cybersécurité, a été nommé leader de l'innovation et de la croissance dans le rapport 2023 Frost Radartm sur les pare-feux de nouvelle génération.

Le rapport Frost Radartm 2023, publié par Frost & Sullivan, offre une analyse perspicace du marché qui évalue les acteurs du secteur sous l'angle de la stratégie de croissance, de l'innovation, de l'expérience client et de la part de marché. Ce rapport constitue une ressource précieuse dont l'objectif est d'aider les entreprises à prendre des décisions éclairées pour leurs besoins en solutions de pare-feux de nouvelle génération (NGFW).

« Nous nous trouvons en excellente compagnie en ayant été inclus comme leader dans le rapport Frost Radartm 2023 », déclare Tim Liu, CTO et cofondateur de Hillstone Networks. « À mesure que le paysage technologique au sens large évolue, les défis liés à la sécurisation de notre infrastructure numérique évoluent également. Le fait d'être reconnu dans le rapport NGFW de Frost Radar réaffirme notre mouvement dédié à l'ingénierie de solutions avancées. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde du développement des pare-feux de nouvelle génération, où nos prouesses techniques s'entrecroisent avec notre engagement à fortifier les cyberdéfenses. Cette reconnaissance ne fait que renforcer notre détermination à repousser les limites, à innover sans relâche et à élever les normes de sécurité des réseaux ».

Selon Frost & Sullivan, le concept de périmètre de sécurité a complètement changé en raison du cloud computing, du télétravail, des appareils de pointe et d'autres initiatives de transformation numérique. Aujourd'hui, les pare-feux de nouvelle génération n'ont ni la visibilité, ni l'évolutivité, ni la capacité de définir des politiques cohérentes dans ces nouveaux environnements de travail hybrides. Cela signifie que les capacités des pare-feux de nouvelle génération évoluent également. Frost affirme qu'il y a une consolidation et une expansion des solutions de sécurité adjacentes qui comprennent « le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN), le courtier de sécurité d'accès au cloud (CASB), la passerelle Web sécurisée (SWG), l'accès réseau zéro confiance (ZTNA) et les pare-feux de nouvelle génération dans un ensemble SASE ».

La famille des pare-feux de nouvelle génération primés de Hillstone Networks offre une architecture de sécurité prête pour l'avenir afin de s'adapter à l'expansion de l'infrastructure et stimuler la croissance de l'entreprise. Elle constitue la base d'une architecture de confiance zéro pour prendre en charge les nouvelles technologies et se défendre contre les cyber-attaques avancées. Les pare-feux nouvelle génération Hillstone A-Series et X-Series offrent une protection réseau haute performance, de haute fiabilité évolutive pour les entreprises et les fournisseurs de services, avec des fonctions complètes et intelligentes de détection et de prévention des menaces pour protéger les actifs numériques de l'entreprise.

La plateforme Hillstone de pare-feux nouvelle génération est également le fondement des solution Hillstone SD-WAN et ZTNA, assurant la couverture, le contrôle et la consolidation.

« Grâce à un moteur d'IA sophistiqué, Hillstone permet aux entreprises d'analyser et de détecter le trafic crypté sans effectuer de décryptage, améliorant ainsi l'efficacité et la précision globales de la détection des menaces », déclare Martin Naydenov, Senior Industry Analyst - Cybersecurity chez Frost & Sullivan. « Hillstone fait preuve d'une vision et d'une stratégie d'expansion solides, en adoptant les mégatendances mondiales telles que l'informatique dans le cloud. En conséquence, l'entreprise continue de lancer de nouvelles solutions, comme Cloud Workload Protection, en partenariat avec les principaux fournisseurs de cloud AWS et Azure afin d'améliorer la sécurité dans les environnements informatiques hybrides ».

En savoir plus sur les pare-feux nouvelle génération Hillstone en cliquant ici.

À propos de Hillstone Networks

Hillstone Networks est un leader en matière de cybersécurité, offrant une protection à la fois approfondie et élargie aux entreprises de toutes tailles, de la périphérie au cloud, et sur toutes les charges de travail. L'approche intégrative de la cybersécurité de Hillstone Networks apporte la couverture, le contrôle et la consolidation à plus de 26 000 entreprises dans le monde. www.hillstonenet.com.

