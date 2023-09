Shanghai Electric présente une solide performance financière en milieu d'exercice, enregistrant une croissance rapide pour les entreprises d'énergie renouvelable et à faibles émissions de carbone





SHANGHAI, 7 septembre 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a tiré parti des opportunités dans des secteurs clés pour croître considérablement au premier semestre de 2023, tout en optimisant sa stratégie d'entreprise pour relever les défis économiques mondiaux.

Shanghai Electric a fait progresser la transformation à faibles émissions de carbone et les engagements en matière d'énergie propre et renouvelable afin de soutenir le « double objectif d'émissions de carbone » de la Chine au cours de la période considérée. Au premier semestre, les nouvelles commandes d'équipement nucléaire et d'équipement thermique propre à haut rendement ont augmenté de 182,33 % et de 386,67 % respectivement, portant les revenus et les profits à des niveaux records.

Les revenus d'exploitation ont atteint 53,078 milliards de yuans au premier semestre de 2023, en hausse de 5,54 % par rapport à l'année précédente. Après avoir enregistré une perte en 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 590 millions de yuans. Les commandes de matériel énergétique, d'équipement industriel et de services intégrés se sont élevées à 82,01 milliards de yuans, en hausse de 38,4 % par rapport à l'année précédente, portant le carnet de commandes à 284,18 milliards de yuans en juin, en hausse de 5,8 %.

Le secteur de l'équipement énergétique mène la croissance

Chef de file mondial dans le domaine de l'équipement énergétique, l'entreprise a modernisé sa structure industrielle pour aider ses clients à devenir plus écologiques. Les revenus d'exploitation du secteur de l'équipement énergétique au premier semestre ont atteint 25,677 milliards de yuans, en hausse de 5,8 %, et la marge bénéficiaire brute s'est établie à 19,4 %. Les bénéfices ont augmenté de 63,4 % pour atteindre 518 millions de yuans.

Shanghai Electric a reçu 7,815 milliards de yuans en commandes nucléaires au premier semestre, en hausse de 182,33 %. Parmi les réalisations, mentionnons les commandes de réacteurs à haute température refroidis par gaz de quatrième génération, l'exploitation commerciale du premier réacteur Hualong One dans l'ouest de la Chine et les soumissions d'installations expérimentales de fusion nucléaire.

L'an dernier, les commandes de matériel de production d'électricité à partir du charbon ont quadruplé, atteignant 22,679 milliards de yuans au premier semestre.

Favoriser une nouvelle transition énergétique

Grâce à son plan d'action sur le double objectif en matière d'émissions de carbone, Shanghai Electric a réalisé d'importants progrès vers ses objectifs de réduction des émissions de carbone avant 2035 et de neutralité carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2055. Cela ouvre la voie à l'expansion vers l'énergie solaire et associée à l'hydrogène, démontrant l'engagement de la Chine à décarboniser son économie avec de nouvelles solutions de systèmes énergétiques.

Shanghai Electric a démontré son expertise avec un système de stockage d'énergie par batterie à oxydoréduction au vanadium de 500 kW/3 000 kWh, mettant en évidence ses prouesses techniques dans les batteries à oxydoréduction au vanadium (VRFB).

L'entreprise est également un chef de file dans le domaine des technologies photovoltaïques de type N de la prochaine génération en augmentant la capacité et la R-D pour les modules et les cellules solaires à hétérojonction à haut rendement cette année. Au premier semestre de 2023, plusieurs projets photovoltaïques à l'étranger ont été reliés au réseau. Shanghai Electric construit également le plus grand complexe CSP-PV au monde à Dubaï.

Des solutions industrielles de pointe

Au premier semestre de 2023, le secteur d'activité des équipements industriels de Shanghai Electric a enregistré un bénéfice d'exploitation de 19,609 milliards de yuans, en hausse de 17 % par rapport au premier semestre de . La marge bénéficiaire brute était de 16,8 % et le bénéfice d'exploitation a atteint 779 millions de yuans, en hausse de 38,4 %.

Shanghai Electric offre des solutions de fabrication de pointe pour l'aviation, et la filiale Broetje a récemment livré des robots pour charges lourdes à la Gulfstream Aerospace Corporation. Une autre filiale, Thales Transport & Security, a récemment lancé un système autonome de signalisation de contrôle des trains équipé de la 5G et d'une fonction de détection des obstacles.

Des services intégrés pour un avenir plus intelligent

L'activité de services intégrés de Shanghai Electric a réalisé un bénéfice d'exploitation de 10,265 milliards de yuans et un bénéfice d'exploitation de 581 millions de yuans au premier semestre. L'entreprise travaille également à la fabrication intelligente grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, de la 5G et de l'Internet industriel.

