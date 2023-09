LEVIO ACQUIERT SOLJIT





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Levio, une firme de services-conseils de premier plan en affaires et technologies, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de SOLJIT, une équipe d'experts reconnus de Salesforce, la première plateforme de gestion des relations clients (GRC) au monde, et partenaire et distributeur de la solution de signature électronique OneSpan. L'acquisition permettra à Levio d'élargir ses capacités en GRC et de bonifier sa gamme de services dans le domaine de la Martech.

En conjuguant la vaste offre de services en affaires et TI de Levio et la maîtrise des solutions GRC de Salesforce de SOLJIT, l'acquisition créera une puissante synergie permettant de fournir des solutions technologiques de bout en bout qui aideront les entreprises à réussir. Les clients actuels et futurs des deux entreprises profiteront de cette alliance en obtenant l'accès à un plus vaste éventail de services et de conseils en technologie.

« Cette acquisition hautement stratégique pour Levio ouvre la porte à de nouvelles relations avec Salesforce. L'équipe de SOLJIT forme une base solide pour accélérer la croissance de Levio en Amérique du Nord en bonifiant son offre de transformation numérique. Levio tient en haute estime SOLJIT et ses équipes, sa direction, sa clientèle, son expérience et son offre de produits. Nous sommes heureux d'intégrer l'ensemble de l'équipe de direction, du personnel et des fournisseurs de SOLJIT pour continuer à bâtir une entreprise de services-conseils de premier plan en affaires et technologies », affirme François Dion, président et fondateur de Levio.

SOLJIT a acquis une réputation de pionnier dans la mise en oeuvre de la plateforme de GRC de Salesforce, en aidant de nombreuses entreprises à optimiser leurs interactions avec la clientèle, à simplifier les processus et à générer de la croissance. C'est pourquoi l'entreprise a l'insigne honneur d'avoir atteint le niveau de partenaire Summit (Platine) de Salesforce, le plus élevé, réservé aux organisations qui font preuve d'un service à la clientèle et d'un sens de l'innovation exceptionnels.

« Nous sommes fiers de nous joindre à l'équipe de Levio et de participer à son expansion dans l'écosystème de Salesforce au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. L'acquisition profitera aussi à nos employés, qui pourront partager leur expertise avec plus de clients et de coéquipiers, et qui devraient se sentir chez eux au sein de Levio, dont la culture organisationnelle est en phase avec celle de SOLJIT », souligne Michel Kassab, président et co-fondateur de SOLJIT.

Levio entend accélérer la croissance déjà impressionnante de SOLJIT en développant les créneaux institutionnels et commerciaux, en visant les nouveaux marchés verticaux et en continuant d'élargir sa portée géographique.

La compatibilité des cultures de SOLJIT et de Levio a également joué un rôle central dans l'acquisition. Les entreprises ont en commun une approche axée sur les clients et la livraison de valeur pour répondre à leurs besoins. Cette vision partagée assurera une intégration tout en douceur et une expérience uniforme pour la clientèle et le personnel.

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies d'affaires aux technologies de l'information (TI), en passant par la gestion organisationnelle. Depuis sa création en 2014, Levio démontre une croissance fulgurante, et elle a figuré en 2021 au palmarès America's Fastest-Growing Companies en raison de sa croissance durable. Qui plus est, pour une deuxième année consécutive, Glassdoor a classé Levio parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et commerciaux lors de la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis près de 10 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui fournit des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant près de 2 000 conseillers dans 12 bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Inde et en France.?

Pour en savoir plus sur Levio : levio.ca

À propos de SOLJIT

Depuis sa création en 2009, SOLJIT combine expertise technique et expérience d'affaires pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique. SOLJIT est partenaire Salesforce depuis 2013 et a mené à terme plus de 800 projets. Au fil des ans, avec un nombre croissant de clients satisfaits, de récompenses et d'experts certifiés, SOLJIT a atteint le niveau le plus élevé de partenaire Salesforce : Summit. SOLJIT est également partenaire et distributeur de OneSpan Sign, une solution de signature électronique de premier ordre.

Avec une centaine d'employés et de consultants externes servant les marchés canadiens et américains, SOLJIT travaille et gère ses équipes selon la devise « On prend soin. On lead. On livre. », ce qui l'a aidée à fournir des services de qualité à des centaines de clients dans des secteurs des plus variés, comme la fabrication, la finance, le transport, le secteur public et les entreprises SaaS.

Pour en savoir plus sur SOLJIT : soljit.com

