Certa conclut un financement de série B sursouscrit de 35 millions de dollars, afin de réduire davantage les difficultés liées à la gestion par des tiers





La plateforme de gestion des tiers tout-en-un, Certa, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un financement de série B sursouscrit deux fois, mené par Fin Capital et Vertex Ventures Asie de sud-est et Inde avec la participation de Tru Arrow Partners. Les investisseurs existants Point72 Ventures, BDMI, qui fait partie de Bertelsmann Investments, le bureau familial de Bernard Arnault, Aglae Ventures, Mantis VC, soutenue par The Chainsmokers et GOAT Capital ont également participé à ce tour de table. Cette levée de fonds porte l'investissement institutionnel total dans Certa à 50 millions de dollars à ce jour.

Les organisations d'aujourd'hui sont de plus en plus des écosystèmes mondiaux interconnectés composés de milliers de fournisseurs, de partenaires et de clients. Chaque relation ajoute des risques tels que la sécurité des données, la protection de la vie privée et la fraude. En outre, les entreprises doivent faire face à des contraintes de conformité de plus en plus lourdes, telles que la récente loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (UFLPA) aux États-Unis et la loi allemande sur la diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement (LkSG), ainsi qu'à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pressants. L'avantage concurrentiel d'une entreprise dépend de sa capacité à travailler avec des tiers de manière efficace, sûre et rapide. Les systèmes existants offrent au mieux des solutions ponctuelles qui sont souvent difficiles à intégrer, peinent à gérer les risques interconnectés et les données des tiers finissent par être cloisonnées dans plusieurs systèmes. Certa fournit la plateforme la plus complète et la plus intelligente pour la gestion globale des tiers dans les domaines de l'approvisionnement, de la conformité, de l'ESG et du juridique.

Les résultats obtenus par les clients de Certa sont éloquents. « L'impact sur l'activité a été considérable ; nous avons pu réduire nos temps de cycle de plus de 78 % », a déclaré Linda Chuan, vice-présidente et responsable de l'approvisionnement chez Box.

« Nous avons pu réduire nos coûts d'exploitation de 50 % d'une année sur l'autre et augmenter nos paiements à temps d'environ 40 % à 95 % », a déclaré Mark Arrigotti, responsable des opérations financières chez Uber.

À ce jour, Certa a aidé ses clients à intégrer et à contrôler des millions d'entreprises dans 120 pays et dans 41 langues.

« Cet investissement dans un environnement économique difficile souligne la demande d'une solution plus complète et plus moderne pour gérer les relations avec les tiers », a déclaré Jag Lamba, fondateur et PDG de Certa. « C'est un témoignage de la technologie de Certa, la meilleure de sa catégorie, et de la valeur que nous avons apportée à nos clients, dont beaucoup sont de grandes entreprises du classement Fortune 500. Nous sommes enthousiasmés par la confiance que nous accordent nos investisseurs de premier plan et nous pensons que Certa est sur le point de devenir un leader de la prochaine génération dans le domaine de la gestion des tiers ».

Certa utilisera ce financement pour renforcer son moteur de commercialisation, étendre sa portée à de nouveaux marchés à forte croissance comme l'Europe et accélérer l'adoption. Le retour d'information des clients étant dans l'ADN de l'entreprise, Certa est pionnière dans l'utilisation de l'IA générative avancée pour rationaliser les écosystèmes tiers.

« La gestion des tiers ne se limite pas au risque et à la conformité - les clients recherchent une solution complète », a déclaré Logan Allin, associé et fondateur de Fin Capital et nouveau membre du conseil d'administration de Certa. « Avec sa capacité à redéfinir la façon dont les entreprises travaillent et se développent ensemble, c'est un honneur d'accompagner Certa dans son parcours en tant qu'investisseur et membre du conseil d'administration ».

À propos de Certa

Certa aide les entreprises du classement Fortune 500 à gérer la conformité, la gestion des risques et l'ESG à l'échelle mondiale. Certa est une plateforme complète pour gérer tous les tiers au niveau mondial, qui peut être personnalisée grâce à un studio sans code et à une architecture ouverte avec plus de 120 intégrations prêtes à l'emploi.

Certa a été reconnue comme l'un des 50 meilleurs fournisseurs à surveiller en 2022 par Spend Matters, et comme un fournisseur représentatif dans le Guide du marché 2022 de Gartner pour les solutions de gestion des risques des tiers et les solutions de gestion des risques des fournisseurs informatiques.

À propos de Fin Capital

Fin Capital est un gestionnaire d'actifs mondial qui se concentre sur l'investissement dans le cycle de vie complet des entreprises FinTech B2B. L'entreprise cherche à ajouter une valeur significative au-delà du capital tout au long du cycle de vie du partenariat grâce à sa plateforme propriétaire, Lighthouse, à ses manuels d'exploitation pratiques et à son expérience opérationnelle approfondie. Fin a son siège à San Francisco et des bureaux à Los Angeles, Londres, Miami et New York.

À propos de Vertex Ventures Asie du Sud-Est et Inde (VVSEAI)

Vertex Ventures Asie du Sud-Est et Inde s'associe à des fondateurs qui créent des entreprises innovantes, transformatrices et évolutives. Elle a une longue et solide expérience de l'investissement dans des startups en phase de démarrage et de la création de champions tels que Grab, PatSnap, Nium, FirstCry, XPressBees, Licious, 17LIVE, et d'autres. VVSEAI soutient les entreprises de son portefeuille en leur offrant une expérience opérationnelle inégalée et un accès approfondi aux capitaux, aux talents, aux partenaires et aux clients dont elles ont besoin pour créer des entreprises véritablement mondiales. VVSEAI est l'un des six principaux fonds du réseau mondial Vertex, qui comprend Vertex Ventures Israel, Vertex Ventures China, Vertex Ventures US, Vertex Ventures HC et Vertex Growth. Ces fonds se concentrent sur les investissements dans leur région et leur secteur d'activité. Grâce à la combinaison de l'expertise régionale et de la portée mondiale, chaque équipe peut tirer parti de la plateforme Vertex pour obtenir une vue d'ensemble de l'innovation et partager des expériences d'apprentissage à travers le monde.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : https://www.vertexventures.sg/

