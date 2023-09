AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Sean Fraser fera une annonce sur les énergies renouvelables intelligentes et les trajectoires d'électrification





ANTIGONISH, NS, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser; le directeur du développement chez SWEB Development LP, Jason Parisé; et le chef de la Première Nation de Glooscap, Sidney Peters, feront une annonce concernant les énergies renouvelables intelligentes et les trajectoires d'électrification à Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 8 septembre 2023

Heure : 10 h (HA)

Lieu : 193, chemin Keppoch

Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2R6

Remarque : Les personnes qui souhaitent participer à l'activité sont priées de respecter les directives provinciales en matière de santé publique. Évitez d'y assister si vous ne vous sentez pas bien ou présentez des symptômes de COVID-19.

7 septembre 2023 à 15:38

