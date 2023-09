Joignez-vous à nous dans le cadre de la Randonnée de l'espoir afin d'accélérer le rythme pour le cancer de l'ovaire





TORONTO, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada 2023 se déroule le dimanche 10 septembre dans des collectivités d'un bout à l'autre du pays et virtuellement. Nous vous invitons à assister à la Randonnée dans votre collectivité locale, alors que nous nous mobilisons pour changer l'avenir de cette maladie ? pour de bon.



Le cancer de l'ovaire est le cancer féminin le plus mortel et il faut que ça change, maintenant. Il est temps d'accélérer le rythme et d'avancer pour susciter des progrès dans la lutte contre cette maladie pour les 3 000 femmes qui recevront un diagnostic cette année. Cancer de l'ovaire Canada est l'organisation nationale qui suscite des progrès plus importants et plus rapides, et qui sauve des vies. Joignez-vous à nous dans votre ville, que ce soit Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Ottawa, Saskatoon, Toronto, Vancouver, Victoria, Winnipeg et d'autres encore.

Pour obtenir la liste complète des villes, ainsi que des renseignements sur l'inscription et les façons de donner, consultez le site randonneecancerdelovaire.ca.

QUOI : Randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada

OÙ :

Calgary : Parc North Glenmore, 7305, Crowchild Trl Sud Ouest (près du club de canot/aviron)

Parc North Glenmore, 7305, Crowchild Trl Sud Ouest (près du club de canot/aviron) Edmonton : Centre sportif Kinsmen, 9100, Walterdale Hill

Centre sportif Kinsmen, 9100, Walterdale Hill Halifax : Front de mer de Halifax (derrière l'édifice de Nova Scotia Power), 1223, Lower Water

Front de mer de Halifax (derrière l'édifice de Nova Scotia Power), 1223, Lower Water Région de Halton (Burlington) : Parc Spencer Smith (kiosque près de la rue Brand et du chemin Lakeshore), 1400, chemin Lakeshore

Parc Spencer Smith (kiosque près de la rue Brand et du chemin Lakeshore), 1400, chemin Lakeshore Montréal : Parc Angrignon, 3400, boulevard des Trinitaires

Parc Angrignon, 3400, boulevard des Trinitaires Ottawa : Parc Andrew Haydon, 3169, avenue Carling

Parc Andrew Haydon, 3169, avenue Carling Saskatoon : Anneau de patinage de vitesse Clarence Downey, 1727, rue Dudley

Anneau de patinage de vitesse Clarence Downey, 1727, rue Dudley Toronto : Parc Ashbridges Bay, 1561, boulevard Lake Shore Est

Parc Ashbridges Bay, 1561, boulevard Lake Shore Est Vancouver : Parc Queen Elizabeth, 4600, rue Cambie

Parc Queen Elizabeth, 4600, rue Cambie Victoria : Université Royal Roads (champ inférieur, près de la remise à bateaux), 2005, chemin Sooke

Université Royal Roads (champ inférieur, près de la remise à bateaux), 2005, chemin Sooke Winnipeg : Parc Kildonan, 2021, rue Main



QUAND : Dimanche 10 septembre 2023, départ à compter de 10 h

ACCÈS POUR LES MÉDIAS :

Veuillez vous diriger vers la tente d'information.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'activité à randonneecancerdelovaire.ca.

Personnes-ressources :

Julie De Liberato, [email protected]

Irisa Chan, [email protected], 647 989-3298

Information supplémentaire :

Facebook: @CancerdelovaireCanada

Twitter : @OvarianCanada

Mot-clic : #Randonneedelespoir



