AVIS AUX MÉDIAS - Le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité recevra une subvention Signature de 50 000 $ de la Fondation communautaire de Postes Canada





OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Cette année, la Fondation communautaire de Postes Canada a versé environ 1,2 million de dollars en subventions à 84 organismes à l'échelle du pays. Recueillis grâce aux collectes de nos bureaux de poste et à la vente de timbres de la Fondation communautaire, ces fonds soutiennent les efforts d'organismes voués à améliorer la vie des enfants et des jeunes du pays.

Parmi les bénéficiaires de cette année, on compte le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité d'Ottawa, qui recevra l'une des trois subventions Signature de 50 000 $. Les subventions Signature sont remises à des organismes nationaux qui offrent des programmes pour les enfants et les jeunes du Canada. Le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité est un organisme à but non lucratif qui soutient la diversité des genres et de la sexualité dans les relations (non-)romantiques par l'éducation, la recherche et la promotion sociale.

Un chèque sera remis au Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité et des entrevues seront prévues avec des porte-parole de l'organisme et de Postes Canada.

QUI : Susan Margles, Chef du personnel et de la sécurité, Postes Canada

Jamie Sadgrove, gestionnaire, Communications et mobilisation, Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité

QUAND : Mardi 12 septembre à 11 h (HE)

OÙ : Siège social de Postes Canada, 2701, promenade Riverside, Ottawa (veuillez vous présenter au comptoir de la sécurité à l'entrée principale à côté du bureau de poste)

7 septembre 2023 à 13:41

