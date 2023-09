Zoomlion publie ses résultats pour le premier semestre de 2023 : La société enregistre une croissance en plein essor sur le plan de l'échelle, de la qualité et de la rentabilité, affichant un chiffre d'affaires international en hausse de 115,39 % sur 12 mois





CHANGSHA, Chine, 7 septembre 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a déclaré un chiffre d'affaires de 24,075 milliards de yuans (3,29 milliards USD) pour le premier semestre de 2023, soit une hausse de 13,03 % sur 12 mois. Le chiffre d'affaires international a contribué à hauteur de 8,372 milliards de yuans (1,15 milliard USD), soit une hausse considérable de 115,39 % en glissement annuel.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a atteint 2,04 milliards de yuans (279,27 millions USD), soit une croissance de 18,9 %. Pendant ce temps, le bénéfice net, rajusté en fonction d'éléments ponctuels, a augmenté de 40,31 %, passant à 1,688 milliard de yuans (231 millions USD).

Zoomlion attribue sa performance robuste du premier semestre de 2023 à son engagement en faveur d'un développement de haute qualité, et au fait qu'elle ait mis l'accent sur la transformation numérique, intelligente et écologique, en se concentrant sur des secteurs d'activité émergents et sur une solide expansion du marché international.

Zoomlion s'efforce constamment de réduire ses coûts et d'améliorer son efficacité. Pour optimiser son efficacité opérationnelle, l'entreprise favorise en permanence l'utilisation de nouveaux matériaux de construction, de techniques avancées et de technologies de pointe. Cette approche assure une amélioration continue de la qualité des opérations et de la gestion.

Grâce à la mise à niveau numérique, à la fabrication intelligente, au développement autonome et à l'application de l'Internet industriel, Zoomlion a réussi à réduire son cycle de R et D de 31,1 % et ses coûts d'exploitation de 20,3 %. Son usine phare de classe mondiale a permis d'améliorer l'efficacité de production de 34,1 %, entraînant une réduction de 35 % de la durée du cycle de traitement des commandes.

Au cours de la période considérée, le taux de marge brute de Zoomlion a connu une hausse de 7,11 % sur un an, atteignant 27,9 %. Le taux de marge brute au deuxième trimestre s'est établi à 29,04 %, soit une augmentation de 2,65 % en glissement mensuel et de 7,63 % en glissement annuel. Zoomlion a enregistré cinq trimestres consécutifs d'amélioration depuis le premier trimestre de 2022. Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de croissance pour l'entreprise depuis le premier trimestre de 2022. De plus, le ratio de bénéfice net du premier semestre de 2023 a augmenté à 9,22 %, soit une progression de 1 % sur 12 mois.

Outre des résultats significatifs dans les trois secteurs des machines de construction, des machines agricoles et de l'agriculture intelligente, ainsi que dans les nouveaux matériaux de construction, Zoomlion a également réalisé des progrès importants au sein des marchés internationaux, affichant un chiffre d'affaires en hausse de 115,39 % en glissement annuel au premier semestre de 2023. Des marchés comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Kazakhstan et le Brésil ont connu une croissance des ventes supérieure à 200 %.

Plusieurs des produits de Zoomlion ont établi des records chinois d'exportation sur le marché des machines de construction et d'ingénierie. Ainsi il convient de citer :

La grue de 800 tonnes expédiée en Argentine, la plus grande grue exportée de Chine vers l'Amérique du Sud.

La grue à tour de 2 850 tonnes-mètres livrée en Afrique de l'Ouest, la grue à tour chinoise au plus fort tonnage exportée en Afrique.

La grue à tour R4300-100, la grue à tour chinoise au plus fort tonnage exportée en Corée du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2202912/image.jpg

SOURCE Zoomlion

7 septembre 2023 à 12:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :