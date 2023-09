CIRA lance QU'EST-CE QUI SE PASSE AVEC L'INTERNET? un nouveau balado sur la façon dont l'outil de réseautage le plus puissant au monde influence notre quotidien





OTTAWA, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, CIRA annonce le lancement de Qu'est-ce qui se passe avec l'Internet?, une nouvelle série de balados captivante qui examine les bonnes, les mauvaises et les pires caractéristiques qui constituent l'une des ressources les plus importantes au monde : Internet. Animé par la journaliste canadienne primée Takara Small, le balado Qu'est-ce qui se passe avec l'Internet? de CIRA explorera les problèmes les plus urgents d'aujourd'hui en matière d'Internet, y compris l'intelligence artificielle, la technologie intelligente, la bio-informatique libre ou la réalité virtuelle, et fournira aux auditeur·rices un aperçu des défis technologiques qu'ils posent et, plus important encore, des solutions.



Dans sa première saison, CIRA s'attaquera à l'état de la large bande au Canada en explorant des sujets Internet urgents, notamment l'abordabilité, l'accessibilité en ligne, la sécurité et plus encore, sur six épisodes. Le balado présentera également des commentaires et des entrevues d'invité·e·s de personnalités influentes, dont le célèbre informaticien Timnit Gebru, l'écrivain technologique de premier plan Paris Marx, l'honorable Gudie Hutchings, la ministre du Développement économique rural du Canada et plus encore. Les auditeur·rice·s peuvent en savoir plus au cira.ca/podcast et s'abonner à Qu'est-ce qui se passe avec l'Internet? sur toutes les principales plateformes de balados, y compris Apple Podcasts et Spotify.

« L'Internet alimente tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes d'une certaine façon. Cette série portera sur la façon dont les Canadiens, et le monde entier, interagissent avec Internet et comment il modifie les systèmes sur lesquels nous comptons tous les jours et qui déterminent comment le monde fonctionne. » ? Takara Small, animatrice, Qu'est-ce qui se passe avec l'Internet?

« Nous avons la conviction profonde qu'Internet est une force positive dans le monde mais soyons réalistes, elle est loin d'être parfaite. Le balado Qu'est-ce qui se passe avec l'Internet? cherche à identifier les problèmes et échanger sur les solutions à certains des plus grands défis du web aujourd'hui. Notre première saison couvre l'accès à Internet, ce qui demeure un obstacle auquel de nombreuses communautés rurales et éloignées du Canada continuent de faire face. Nous espérons que ce balado inspirera les auditeur·rice·s à rester engagé·e·s dans l'évolution du monde numérique et permettra à chacun·e de réfléchir à sa propre relation avec Internet. » ? Spencer Callaghan, directeur de la marque et des communications de CIRA

Takara Small est journaliste et animatrice de radio canadienne. Elle est chroniqueuse à la radio pour CBC (le radiodiffuseur public du Canada), contributrice à la radio pour BBC Radio et animatrice à 680 News. De plus, elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada pour ses contributions aux médias et a récemment été nommée au Young Leaders of America Fellow.

Auparavant, elle était la rédactrice en chef du magazine Fortune et l'animatrice du balado de la CBC Death à Cryptoland, qui était le numéro un sur le balado d'Apple. Son travail a été publié dans de nombreuses publications, dont Refinery29, Metro News ,Chatelaine, Mic et plus encore.

CIRA gère le domaine .CA de premier niveau au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services, comme son DNS Firewall et son Bouclier canadien, qui contribuent à l'atteinte de son objectif visant à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, CIRA s'est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d'un Internet de confiance pour les Canadiens.

