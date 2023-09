Biocytogen conclut un accord d'évaluation d'anticorps, d'option et de licence avec Myricx pour le développement d'ADC





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co, Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315), une entreprise mondiale de biotechnologie spécialisée dans la découverte de nouvelles thérapies à base d'anticorps, annonce aujourd'hui un accord d'évaluation d'anticorps, d'option et de licence avec Myricx Bio (« Myricx »), une société de biotechnologie britannique spécialisée dans la découverte et le développement d'une classe entièrement nouvelle de charges utiles cytotoxiques sélectives pour les conjugués anticorps-médicament (ADC).

Conformément aux termes de l'accord, Myricx fournira son lieur et sa charge utile propriétaires et Biocytogen les conjuguera avec ses anticorps entièrement humains dérivés de RenMice® pour fabriquer des ADC. Biocytogen procédera à des tests de faisabilité pour ces ADCs en tant que services CRO, et lors de l'exercice de l'option, Myricx sera responsable de la poursuite du développement et de la commercialisation. Biocytogen percevra un paiement initial et, sous réserve de l'exercice de l'option, Biocytogen pourra recevoir des paiements d'étape pour la poursuite du développement et de la commercialisation, ainsi que des redevances à un chiffre sur les ventes nettes.

Dans le cadre de ce projet, les anticorps développés par Biocytogen ont été sélectionnés non seulement en fonction de leur haute spécificité, de leur réactivité inter-espèces, de leur haute affinité et de leurs bonnes capacités de développement, à savoir leur haute activité d'internalisation, spécifiquement pour les utilisations ADC.

La NMT est une enzyme qui apporte une modification lipidique spécifique à un certain nombre de cibles protéiques essentielles à la survie des cellules cancéreuses. Myricx développe un pipeline d'ADC destinés à répondre à d'importants besoins non satisfaits en oncologie sur la base de sa plateforme chimique d'inhibiteurs de NMT (NMTi) et a démontré une excellente efficacité et sécurité préclinique pour de multiples antigènes associés aux tumeurs solides et types de cellules cancéreuses.

« Merci à Myricx reconnaissance de nos actifs d'anticorps, l'expertise de découverte préclinique et les capacités CMC », a indiqué par le Dr Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen. « Myricx étant spécialisée dans les charges utiles NMTi, nous pensons que la combinaison des forces des deux sociétés permettra de créer des médicaments ADC avec un potentiel de premier de la classe et de meilleur de la classe. »

Le président-directeur général de Myricx, le Dr Robin Carr, a indiqué : « Nous nous félicitons d'avoir conclu cet accord avec Biocytogen qui dispose d'une technologie révolutionnaire pour développer de nouveaux anticorps destinés à être utilisés dans le développement de médicaments. Nous sommes convaincus que la combinaison de son anticorps avec nos nouvelles charges utiles cytotoxiques sélectives à base de NMTi nous permettra de développer les meilleurs ADC de leur catégorie pour répondre à d'importants besoins cliniques en oncologie ». Les inhibiteurs de NMT constituent une nouvelle classe de charges utiles ADC qui peuvent être exploitées comme thérapies ciblées dans le cancer. Sur la base de notre preuve de concept positive, nous pensons que l'ADC-NMTi offre un énorme potentiel pour la destruction sélective des cellules cancéreuses grâce à son mécanisme d'action unique ».

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. En utilisant ses plateformes propriétaires RenMabtm/RenLite®/RenNano® pour le développement d'anticorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques et de nanocorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage de l'efficacité des médicaments in vivo et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des médicaments à base d'anticorps first-in-class et/ou best-in-class pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum (RenMicetm HiTS Platform). Au 30 juin 2023, 50 accords de codéveloppement/d'octroi de licences/de transfert d'anticorps thérapeutiques et 42 projets d'octroi de licences RenMicetm nommés par cible ont été établis dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques (MNC). Le pipeline de Biocytogen est composé de 10 actifs principaux, avec des partenariats établis pour de multiples actifs cliniques. Biocytogen, dont le siège social se trouve à Pékin, possède des succursales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://en.biocytogen.com.cn.

À propos de Myricx Bio - www.myricxbio.com

Myricx Bio (« Myricx ») est une société de biotechnologie britannique spécialisée dans la découverte et le développement d'une classe entièrement nouvelle de charges utiles cytotoxiques sélectives pour les conjugués anticorps-médicaments (ADC), basées sur les inhibiteurs des N-myristoyltransférases (NMT) pour le traitement du cancer.

La NMT est une enzyme qui ajoute une modification lipidique spécifique à un certain nombre de cibles protéiques essentielles à la survie des cellules cancéreuses. Myricx développe un pipeline d'ADC pour répondre à de graves besoins non satisfaits en oncologie sur la base de sa plateforme chimique de charge utile d'inhibiteur de NMT (NMTi) et a démontré une excellente efficacité et sécurité préclinique sur de multiples antigènes associés aux tumeurs solides et types de cellules cancéreuses.

Basée à Londres, Myricx est une spin out de l'Imperial College London et de l'Institut Francis Crick, avec des investissements de Sofinnova Partners et Brandon Capital Partners.

Myricx Bio est le nom commercial de Myricx Pharma Limited.

