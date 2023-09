KKR participe au capital de Zenob? pour accélérer la décarbonisation des transports dans le monde et fournir des services de réseau essentiels





KKR, une société d'investissement mondiale de premier plan, annonce aujourd'hui qu'elle investit environ 750 millions de dollars pour mettre à l'échelle Zenob?, un leader du marché de l'électrification des transports et des solutions de stockage en batterie, afin d'accélérer la décarbonisation mondiale des flottes diesel et de fournir des services de réseau qui sont essentiels à la décarbonisation du secteur énergétique.

Infracapital, la division d'investissement en actions dans les infrastructures de M&G Plc et actuel actionnaire majoritaire, investira davantage aux côtés de KKR et de l'équipe de direction, KKR et Infracapital devenant des actionnaires majoritaires conjoints. La transaction en question est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'approbation des autorités réglementaires.

L'investissement de KKR dans Zenob? constitue le premier à être réalisé dans le cadre de la stratégie climatique mondiale de l'entreprise, qui fait partie de l'activité Infrastructure mondiale de KKR, d'une valeur de 54 milliards de dollars, et qui est dédiée à l'investissement dans des solutions à l'échelle pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Entreprise fondée en 2017 et basée à Londres, Zenob? joue un rôle déterminant au niveau mondial dans les solutions d'électrification pour les flottes et les solutions de stockage de batteries pour les infrastructures de réseaux, avec des positions de premier plan au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une présence croissante en Europe continentale. À l'heure actuelle, Zenob? est l'une des principales plateformes d'électrification des flottes au monde, aidant les sociétés d'exploitation d'autobus et, de plus en plus, de poids lourds, à décarboniser leurs flottes et à atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Les activités de Zenob? dans le domaine des flottes de véhicules électriques fournissent des solutions de bout en bout pour faire passer les véhicules conventionnels à moteur à combustion interne à l'électrique, y compris le financement des châssis, des batteries sur les véhicules et de l'infrastructure de charge dans les dépôts, complétés par une solution logicielle intégrée. Par le biais de son activité d'infrastructure de réseau, Zenob? développe et construit des batteries à grande échelle qui se connectent aux réseaux de transmission, fournissant des services de réseau essentiels pour compléter la croissance de la production intermittente d'énergie à faible teneur en carbone et permettant aux économies d'atteindre leurs ambitions nettes zéro, sans compromettre la stabilité du réseau.

La décarbonisation des transports, la réduction de la pollution dans les grandes villes et la réalisation des objectifs nationaux en matière d'émissions nettes zéro nécessiteront des investissements importants et un passage rapide aux véhicules électriques. La plus grande source d'émissions de carbone au niveau mondial est le secteur des transports, ce qui a entraîné un renforcement des réglementations relatives aux émissions produites par les transports publics.

KKR envisage de collaborer avec Zenob? pour répondre à la demande croissante d'adoption de VE de la part des exploitants d'autobus et d'autres entreprises de flottes commerciales à l'échelle mondiale. KKR compte également aider Zenob? à accroître sa capacité de stockage de batteries à l'échelle du réseau grâce à la construction et à l'extension de sites nouveaux et existants. Cet investissement aidera Zenob? à renforcer ses positions de leader au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en continuant à se développer à travers l'Europe continentale, et également à s'étendre en Amérique du Nord.

Alberto Signori, associé de l'équipe Infrastructures européennes de KKR, a indiqué : « Il s'agit d'une exceptionnelle opportunité de soutenir un leader incontesté dans le domaine de la décarbonisation des transports et du stockage des batteries, deux secteurs essentiels pour assurer la transition vers un monde à zéro émission nette. Parce qu'elle contribue de manière significative à la décarbonisation de nos économies, Zenob? constitue un premier investissement exemplaire dans le cadre de la stratégie climatique mondiale de KKR, qui cherche à faire monter en puissance des entreprises à l'avant-garde de la mise en oeuvre de solutions concrètes pour réduire les émissions de carbone. Les dirigeants de Zenob? et Infracapital ont construit une plateforme mondiale unique et difficile à reproduire, et nous sommes impatients de travailler à leurs côtés pour poursuivre la montée en puissance de l'entreprise à l'échelle internationale. »

Shreya Malik, Directrice au sein de l'équipe Infrastructure européenne de KKR, a ajouté : « Nous pensons que Zenob? continuera à bénéficier de forts vents arrière séculaires, notamment une réglementation plus stricte des émissions dans les zones urbaines et régionales, et une plus grande utilisation de la production à faible teneur en carbone dans le mix énergétique entraînant un besoin de solutions d'équilibrage du réseau. Les opportunités de croissance au sein de la clientèle existante de Zenob? sont considérables, de même que le potentiel énorme des nouveaux marchés à l'échelle mondiale. C'est avec enthousiasme que nous apporterons notre expertise opérationnelle au sein de la plateforme mondiale de KKR pour soutenir activement la société dans la poursuite de la construction d'une entreprise leader sur le marché et critique pour le climat. »

Nicholas Beatty, Co-fondateur et Directeur de Zenob?, a indiqué : « Cet investissement confirme le rôle important que la décarbonisation des transports et le stockage par batterie doivent jouer dans notre avenir à zéro émission nette. Il s'agit également d'un vote de confiance important dans notre entreprise, ses réalisations à ce jour et ses objectifs futurs. Les batteries constituent l'élément crucial méconnu de nos futurs systèmes d'énergie et de transport, et elles sont disponibles dès maintenant. KKR confère à Zenob? un partenaire stratégique international de premier plan pour soutenir nos plans d'expansion, en s'appuyant sur notre expérience en matière d'accélération de l'électrification des flottes et de maximisation de l'utilisation des énergies renouvelables en Amérique du Nord, en Europe, en Australasie et sur d'autres marchés. Il renforce également notre capacité à lever des fonds supplémentaires par emprunt pour financer ces plans d'expansion ».

Andy Matthews, Responsable Greenfield chez Infracapital, a indiqué : « Depuis notre investissement initial en 2020, Infracapital a soutenu l'innovation et l'expansion significatives de Zenob?, qui s'est renforcée à la fois dans les secteurs du stockage sur batterie et du transport. Nous sommes ravis d'annoncer notre nouvel investissement dans l'entreprise et de nous lancer dans cette aventure passionnante aux côtés de KKR en tant que coactionnaires de Zenob?. Ce partenariat stratégique marque une étape importante pour l'entreprise et confirme notre confiance dans sa capacité à continuer à jouer un rôle de premier plan dans le domaine des solutions durables. Nous sommes impatients de continuer à apporter notre expertise et nos ressources pour soutenir la poursuite du succès de Zenob? à l'échelle mondiale, tout en créant de la valeur à long terme pour nos investisseurs. »

Forte de plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement dans les infrastructures et d'une longue histoire dans l'espace industriel, KKR possède une profonde expertise dans les énergies renouvelables et les investissements liés au climat. C'est ainsi que depuis 2010, KKR a engagé plus de 40 milliards de dollars dans des investissements axés sur la durabilité, dont plus de 30 milliards de dollars dans des investissements liés au climat et à la durabilité environnementale, accélérant les solutions net-zéro telles que X-Elio et Sol Systems, construisant des plateformes net-zéro dans le transport avec Q-Park et Ritchies, et favorisant les transitions avec des investissements tels qu'Albioma et ContourGlobal.

KKR réalise des investissements au Royaume-Uni depuis plus de deux décennies, ayant déployé près de 24 milliards de dollars de capitaux propres à travers toutes les plateformes d'investissement, dont près de 5 milliards de dollars d'investissements liés au développement durable au cours des trois dernières années dans des investissements tels que Citation, ERM, John Laing et Viridor.

À propos de KKR

KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions alternatives tant en matière de gestion d'actifs, que de marchés de capitaux et d'assurances. KKR vise à générer des rendements attractifs à travers une approche réfléchie et rigoureuse, en employant les meilleurs experts et en accompagnant la croissance de ses sociétés en portefeuille et de leur environnement. KKR agit en tant que sponsor de fonds d'investissement spécialisés dans le capital investissement, le crédit, et les actifs réels, et dispose de partenaires stratégiques en hedge funds. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance vie et de réassurance gérés par The Global Atlantic Financial Group. Toute référence aux investissements de KKR est susceptible d'inclure les activités des fonds qu'elle sponsorise et de ses filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez consulter son site Internet www.kkr.com et son compte X (anciennement Twitter) @KKR_Co.

À propos de Zenob? Energy Ltd. (Zenob?)

Zenob? est un spécialiste des flottes de VE et du stockage de batteries à l'échelle du réseau, dont le siège social se trouve au Royaume-Uni. La société a commencé ses activités en 2017 avec trois fondateurs et a, au cours des six dernières années, augmenté son personnel à >230 ETP avec un large éventail de compétences de premier plan, y compris l'ingénierie électrique, le développement de logiciels, les sciences informatiques et le financement. Elle opère désormais en Europe et en Australasie et se développe en Amérique du Nord. Zenob? dispose de 430 MW de stockage par batterie en exploitation ou en construction et de 1,2 GW de projets en développement avancé au Royaume-Uni, ce qui équivaut à une part de marché d'environ 20 % prévue d'ici 2026. Elle détient une part de marché d'environ 25 % dans le secteur des autobus électriques au Royaume-Uni et soutient environ 1 000 véhicules électriques dans le monde. La société est le plus grand propriétaire et exploitant de bus électriques au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les services de Zenobe s'appuient sur une capacité de financement de premier plan. Cette capacité comprend la réalisation et le tirage du placement privé de Fleet en février 2022, qui a permis de lever plus de 240 millions de livres sterling de dette à long terme pour le financement des clients de Fleet, principalement des exploitants de bus au Royaume-Uni, sur une période pouvant aller jusqu'à 16 ans. Cela comprenait également le financement des batteries à l'échelle du réseau achevé en février 2023 qui a levé 635 millions de livres sterling de dette, y compris un accordéon pour le développement des actifs de stockage de batteries à l'échelle du réseau de Zenob? en Écosse.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.zenobe.com/ ou nous suivre sur LinkedIn.

À propos d'Infracapital

Infracapital investit, construit et gère une gamme variée d'infrastructures essentielles pour répondre aux besoins changeants de la société et soutenir la croissance économique à long terme. Nous jouons un rôle actif dans tous nos investissements, qu'ils soient naissants ou importants, afin de réaliser leur potentiel et de garantir leur adaptabilité et leur résilience. Notre approche crée de la valeur pour nos investisseurs, car nous ciblons des investissements offrant des perspectives de croissance stable et durable. Les entreprises de notre portefeuille travaillent en étroite collaboration avec les communautés où elles sont implantées, au bénéfice de toutes les parties prenantes. Infracapital est bien placé pour réaliser les investissements importants nécessaires à la construction de l'avenir. L'équipe de spécialistes expérimentés, dirigée par ses fondateurs, a travaillé avec plus de 60 entreprises en Europe et a levé et géré plus de 7,8 milliards d'euros de capitaux de clients à travers six fonds. Infracapital fait partie de M&G Plc, une société internationale d'épargne et d'investissement qui gère l'argent d'environ 5 millions de clients particuliers et de plus de 800 clients institutionnels sur 28 marchés. Le total des actifs gérés s'élève à 342 milliards de livres sterling (au 31 décembre 2022).https://www.infracapital.co.uk/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 septembre 2023 à 10:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :